Aus einer Regelgruppe wird eine Mischgruppe

Höpfingen. Im kommenden Jahr werden 96 Kinder den Kindergarten St. Lioba besuchen. Auf 49 Plätze in den Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) kommen aktuell bereits 55 Anmeldungen. Das erforderte rasches Handeln: Am Montag ordnete der Höpfinger Gemeinderat einstimmig die Umwandlung einer Regelgruppe in eine Mischgruppe mit verlängerter Öffnungszeit an und befürwortete gleichermaßen eine Anpassung des Personalschlüssels: Wird er in der neu einzurichtenden Mischgruppe um 0,67 Fachkraftstellen erhöht, so sind es in der Randzeit der VÖ-Gruppen 0,24 Fachkraftstellen. Letzteres war nötig geworden, nachdem die ursprünglich veranschlagte tägliche Randzeit von einer Stunde sich als nicht realistisch erwiesen hatte: „Tatsächlich liegt sie bei höchstens 15 Minuten pro Tag“, bezifferte Bürgermeister Hauck. Auf der anderen Seite wurde der Mindestpersonalschlüssel um 0,59 Fachkraftstellen erhöht, um den derzeitigen Mangel an Vertretungskräften ausgleichen zu können. Gemeinderat Helmut Häfner fand passende Worte: „Trotz gewisser Mehrkosten müssen wir dem Bedarf gerecht werden – Kinder sind unsere Zukunft“, betonte er. ad

