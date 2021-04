Aufruf führte zu einer großen Bürgeraktion

Höpfingen. Längst nicht nur in Haus und Garten wird derzeit der Frühjahrsputz durchgeführt: In Wald und Feld ging es am Samstag rund um Höpfingen bei der Müllsammelaktion „Frühjahrsputz rund um Höpfi“. Dabei wurde unter Beweis gestellt, was guter Zusammenhalt bewirken kann.

„Aus einem kleinen Aufruf entwickelte sich eine große Bürgeraktion“, freuten sich die Initiatorinnen Rebecka Walter, Katja Pahl und Katja Lindenau am Nachmittag.

Der Einfall dazu kam ihnen beim Walking durch die Natur rund um ihren Heimatort: „Wir haben in der Natur allerhand Unrat gefunden, der dort nicht hin gehört, die Umwelt schädigt und einfach nur stört – außerdem ist uns die Heimat wichtig“, erklärten sie.

„Lobenswerter Einsatz“

So traf man sich am Samstagmorgen an der Obst- und Festhalle, um in zuvor gebildeten, corona-gerecht formierten Kleingruppen in Wald und Feld auszuschwärmen. Dabei war nicht nur auf die Einhaltung der Corona-Regeln, Warnwesten, feste Schuhe und Arbeitshandschuhe zu achten: „Wichtig war auch, dass man im Wald maximal fünf Meter abseits der Wege sammelte, um Tiere nicht zu erschrecken“, betonten die Initiatorinnen.

Gegen Mittag traf man sich dann wieder am Gemeindebauhof, um den Müll abzugeben; aufgesammelt wurden neben den typischen Hinterlassenschaften wenig umweltbewusster Zeitgenossen wie Verpackungsmaterialien und Plastikmaterialien auch unter anderem Metallschrott, Holzabfälle, Altglas, Altreifen, Ziegel und Dachpappe und sogar eine alte Autobatterie. Im Einsatz waren rund 100 Erwachsene sowie 60 Kinder und Jugendliche, denen Bürgermeister Adalbert Hauck ausdrücklich dankte: Er sprach von einer „absolut lobens- und wiederholenswerten Aktion“ und lobte neben der Idee auch das Engagement der Bürger.

Viele helfende Hände

„Es verdient alle Achtung, dass binnen kurzer Zeit so viele helfende Hände mobilisiert werden konnten. Das zeigt auch, dass den Bürgern ‘ihr’ Höpfingen sehr am Herzen liegt“, hob er hervor.

Dabei schloss Hauck auch den CDU-Ortsverband in seinen Dank ein, der die Getränke für die Helfer gespendet hatte. Im selben Atemzug erinnerte er daran, dass eine derartige Aktion in diesem Jahr erstmalig von privater Seite aus angeregt worden war.

Wohl habe man in Höpfingen bereits früher immer wieder vergleichbare Sammlungen durchgeführt, doch die „treibende Kraft“ dahinter sei in der Regel ein Verein gewesen.

Der gute Gedanke des „Frühjahrsputzes“ endet freilich nicht bei der Lagerung des Abfalls: Wie das Gemeindeoberhaupt abschließend bekannt gab, werde der Bauhof der Gemeinde den Müll zunächst soweit wie möglich trennen und dann entsprechend der Kategorien Holz, Schrott, Glas, Sondermüll sowie Restabfall umweltgerecht entsorgen.