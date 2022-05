Auch weiterhin am Ball bleiben

Höpfingen. Auch im vergangenen Jahr unterstützte der TSV-Spenden- und Förderverein den TSV Höpfingen mit einer stattlichen Spende. Das stellte Vorsitzender Günter Hauk in den Mittelpunkt der Mitgliederversammlung, die am Freitag im Restaurant Schmitt stattfand.

Nach kurzer Einleitung erinnerte Hauk an die Aktivitäten des zurückliegenden Geschäftsjahrs. Dazu zählen das „Alltagsgeschäft“, bei dem die Bandenwerbung am Sportplatz nicht nur kontrolliert, ergänzt und aktualisiert, sondern auch von Gras freigehalten wird. „Auch weiterhin sehen wir es als unsere wichtigste Aufgabe an, das breitensportliche Angebot des TSV nach Kräften zu unterstützen und den Hauptverein in seinen finanziellen Verpflichtungen zu entlasten – erst recht in der Coronasituation“, führte Hauk fort.

Als erfreulich bezeichnete er dahingehend, dass gekündigte Werbeverträge zumindest zum Teil durch neue Werbepartner ausgeglichen werden konnten. Hier aber müsse man „am Ball bleiben und einige noch offene Verträge zum Abschluss bringen“, merkte er an.

Über die Finanzen des 43 Mitglieder zählenden Vereins informierte Schatzmeister Sven Böhrer, dem Günter Eiermann und Thomas Greulich einwandfreie Buchführung bescheinigten. Die Entlastung des Vorstands verband TSV-Vorsitzender Michael Volk mit dem Dank für die fortwährenden und erfolgreichen Bemühungen um neue Werbepartner, die finanzielle Rückenstärkung und das angenehme menschliche Miteinander.

Bei den Wahlen wurden mit Vorsitzendem Günter Hauk, Stellvertreter Richard Volk, Schriftführer Martin Weiß, Schatzmeister Sven Böhrer und den Kassenprüfern Günter Eiermann und Thomas Greulich alle Vorstandsmitglieder für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. ad