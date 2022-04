Ansporn, sich mit dem Glauben zu beschäftigen

Waldstetten. „Was wird aus unserer Gesellschaft, wenn es einmal keine Christen mehr gibt?“ Die Frage eines Teilnehmers des Männertages im Schönstattzentrum Mariengart Waldstetten, steht unbeantwortet im Raum. Nur eine lapidare Antwort lautete: „Es wird keinen Männertag mehr geben.“ Für die etwa 40 Teilnehmer war dieser Tag wieder ein Ansporn, sich mit ihrem Glauben an Gott zu beschäftigen und sich zu fragen: „Worauf setze ich mein Vertrauen, meinen Blick, meine Hoffnung in dieser herausfordernden Zeit?“ Schwester M. Elena Karle verstand es in erstaunlich kurzweiliger Weise, die Teilnehmer in die Materie des Themas einzuführen und die Eckpunkte für „ein Leben in Fülle“ darzulegen.

„Gib uns, die wir Dir vertrauen, deine Gaben zum Geleit!“ lautet das Jahresmotto der Schönstattbewegung Deutschlands. Welche Gaben sind das? Das sind: Vertrauen, Hoffnung, der Heilige Geist und als Wichtigstes: mein Blick auf Gott. Und mit diesen Gaben finde man Hilfe, als Mann „seinen Mann zu stehen“ im Leben, in der Familie und in der Gesellschaft.

In der Welt gibt es heute viele Ströme oder auch Strömungen. Ströme sind mehr als nur Wasserflüsse. Von Strömen kann man sich tragen lassen. Und wenn man auf Strömen unterwegs ist, braucht man einen guten Steuermann, der sich auskennt und den Überblick hat. Und man braucht vor allem ein gutes sicheres Boot. Als Massenmensch lässt man sich blind treiben, oder will man sich bewusst persönlich entscheiden? Der Wandel im Leben, in den Überzeugungen, in der Pandemie, in der Kirche, im kriegerischen Geschehen unserer Tage– wohin führt der Weg? Von welchen Strömungen „auf dem Strom des Lebens“ werden Veränderungen getragen?

Gottesdienst mit Pater Irenäus

Mit einem Blick auf das Sonntagsevangelium wurde die Referentin ganz konkret, als sie Jesus zitierte, der zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagte: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ und zur angeblichen Sünderin, die sie zu ihm schleppten: „Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr.“ Zum Abschluss des Männertages feierten sie den Gottesdienst mit Pater Irenäus Walldürn, der in seiner Predigt das Thema abrundete und vertiefte.