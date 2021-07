Angebot für Jung und Alt

Hardheim. Wie immer zum neuen Schuljahr nimmt die Musikschule Hardheim Neuanmeldungen entgegen. Unterricht wird erteilt in den Fächern „Musikalische Früherziehung“ für Kinder ab dem vierten Lebensjahr. Infos gibt es bei Kursleiterin Tanja Ederer-Gärtner, Telefon 06283/227393. Anmeldungen für „Muki“, für Kinder ab 18 Monate mit einem Elternteil, sollten direkt bei Kursleiterin Tanja Ederer-Gärtner erfolgen. Weiterhin wird Unterricht erteilt in Klavier, Kirchenorgel, Akkordeon, Keyboard, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Schlagzeug, Gitarre (auch E-Gitarre), Streichinstrumente (Violine, Cello) und Gesang. Zu jedem der Kurse sind sogenannte Schnupperstunden möglich, in dem sich interessierte Eltern mit ihren Kindern über den Ablauf eines Unterrichts informieren können. Informationen dazu gibt es im Rathaus unter Telefon 06283/5852. Diese Schnupperstunden sind kostenlos. Der Unterricht darf im Moment in Präsenzform stattfinden unter den entsprechenden Hygieneverordnungen, die in den Räumen der Musikschule und ihren Außenstellen gewährleistet sind. Ensembleunterricht ist weiterhin erlaubt, um Möglichkeiten für das gemeinsame Musizieren anzubieten.

