Andächtige Stimmung ging unter die Haut

Höpfingen. Eine vortreffliche Einstimmung in den Advent war am Samstag das Kirchenkonzert des Gesangvereins 1861 Höpfingen in der Pfarrkirche St. Ägidius. Unter musikalischer Leitung Gerhard Bönigs erfreuten der gemischte Chor, der Frauenchor „Vocalis“ sowie der gemischte Chor des Gesangvereins „Frohsinn“ Waldstetten mit einer ansprechenden Auswahl weihnachtlicher Lieder: Schöne Klänge, tolle Harmonien und eine andächtige Stimmung gingen unter die Haut.

Höpfingens Vorsitzender Georg Berberich freute sich zu Beginn nicht nur über die zahlreichen Gäste: „Es ist schön, dass wir nach langer Sangespause wieder auftreten können“, betonte er. Das Kirchenkonzert sei als Ersatz für die Liederabende anzusehen und zugleich ein „klingendes Geschenk zur Adventszeit“.

In eigener Sache animierte Berberich dazu, sich dem Gesangverein anzuschließen – ein Wiederaufleben des Männerchors etwa sei mehr als wünschenswert. Musikalisch eröffnete der gemischte Chor den Abend: Mit dem Lied „Weihnachtsglück“ wurden auf anheimelnde Weise die schönen Seiten eines ganz traditionellen Weihnachtsfests geschildert; der „kleine Trommelmann“ wurde ausgesprochen würdevoll auf mehrstimmige Weise interpretiert. Am E-Piano setzte Gerhard Bönig mit wenigen, aber starken Akkorden den idealen Gegenpol.

Dem standen die Waldstettener Sangesfreunde in nichts nach: Mit „Dona Pacem domini“ und „Ein bisschen Frieden“ schlugen sie feine und effektvolle Töne an - Lieder, die erst recht in diesen Tagen und kurz vor Weihnachten ihre Bedeutung voll ausspielen.

Gleich drei Stücke präsentierte der junge Frauenchor „Vocalis“ aus Höpfingen: „May The Lord Send Angels“ behandelte auf sympathische Weise jene guten Wünsche, die jeden Menschen auf seinen Wegen begleiten; „Nearer Than Before“ erwies sich als ebenso stilsichere und gefühlvolle Komposition. An die besondere Bewandtnis der Weihnachtstage erinnerte „O du stille Zeit“, dessen Text einst Joseph von Eichendorff geschrieben hatte.

Den besinnlichen Charakter des Abends unterstrich die eindrückliche Atmosphäre in St. Ägidius; die Liedauswahl wusste ebenso zu überzeugen wie die Interpretationen als Solche. Hier setzte der gemischte Chor aus Waldstetten das Programm fort: „Wieder naht der heil’ge Stern“ und „Immer wenn es Weihnacht wird“ versprühten jene Vorfreude auf die stillen und doch bunten Tage, die vielerorts um sich greift - stimmgewaltig und mit viel Wärme gesungen.

Abgerundet wurde das als gediegen zu bezeichnende Konzert durch die Gastgeber, die zwei internationale Weihnachtslieder in deutschsprachigen Fassungen präsentierten: Zunächst stimmte der gemischte Chor aus Höpfingen mit „Hört, es klingt vom Himmelszelt“ eine deutsche Version des Klassikers „Mary’s Boy Child“ an, ehe das schwungvolle Lied „Kommt, sagt es allen weiter“ unschwer als Adaption von „Go Tell It On The Mountains“ zu erkennen war – zwei Aufrufe, die frohe Botschaft immer im Herzen zu tragen und auch weiterzugeben. Beim Abschlusslied „Süßer die Glocken nie klingen“ versammelten sich alle Chöre im Altarbereich: Hier sangen freilich nicht nur die Chöre, sondern auch die Besucher mit.

Durch das Programm führte Moderatorin Kerstin Schuh. Unaufdringlich und sympathisch fand sie stets die passenden Worte und wusste auch mit einem Weihnachtsgedicht zu gefallen, das sie den Besuchern als guten Wunsch mitgab. Mit einem Beisammensein im katholischen Gemeindezentrum klang der Abend bei guten Gesprächen aus; Georg Berberich dankte allen Mitwirkenden. ad