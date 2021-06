Anbetungstag statt Gebetswoche

Waldstetten. Nach 2020 konnten auch in diesem Jahr die Männer der Gebetswachegruppe Kolpingwerk Odenwald-Tauber aufgrund der Corona Pandemie nicht zur einwöchigen Gebetswache auf den Lindenberg bei St. Peter im Schwarzwald fahren.

Gerade die einwöchige und ganztägige Anbetung in der Wallfahrtskirche „Maria Lindenberg“, die Gottesdienste und Vorträge von Pfarrer Eckstein sowie die persönlichen Gespräche, der Blick auf den Feldberg, aber auch die Bewirtung im Haus „Maria Lindenberg“ sind für die Männer der Gebetsgruppe jedes Jahr eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Die pandemiebedingten Absagen werden deshalb als besonders schmerzlich empfunden.

Als Alternative zur Gebetswoche hatten die Männer der Gebetswachegruppe sich jedoch zu einem Anbetungstag im Schönstattzentrum Mariengart in Waldstetten eingefunden und – eingeteilt in sechs Gruppen – vor ausgesetztem Allerheiligsten in den verschiedensten Anliegen gebetet. Auch dem von Papst Franziskus gestarteten Gebetsmarathon für die Opfer der Corona-Pandemie haben sich die Männer angeschlossen und zur Gottesmutter Maria gebetet, um diejenigen zu trösten, die sich verloren fühlen und um ihre verstorbenen Lieben weinen.

Der Leiterin des Waldstettener Schönstattzentrum Mariengart, Schwester M. Elena Karle, wurde dafür gedankt, dass durch ihre Offenheit für das Anliegen der Gebetswachegruppe der Tag der eucharistischen Anbetung in der Schönstattkappelle stattfinden konnte.

Organisiert wurde der Anbetungstag, dem zahlreiche Männer aus Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis beigewohnt hatten, vom Obmann der Gebetswachsgruppe Robert Lutz. ad