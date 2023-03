Akuter Handlungsbedarf

Höpfingen. „Höpfi“ hat akuten Handlungsbedarf in Sachen „Kinderbetreuung“: Das ergibt der Kindergartenbedarfsplan 2023/24, den Hauptamtsleiterin Christina Fiederlein am Montag bei der Sitzung des Gemeinderates im Rathaus präsentierte. Die Plätze reichen kaum aus, um alle anspruchsberechtigten Kinder betreuen zu lassen - und die Situation wird sich verschärfen.

Statistisch werden derzeit 152 Kinder in neun Gruppen in Höpfingen und Waldstetten betreut (Stand 1. März 2023); in der Kleinkindbetreuung (1. bis 3. Jahr) stünden 35 Plätze bei 63 Kindern zur Verfügung. Hier trügt der Schein: „Aktuell beanspruchen lediglich 28 Kinder einen Platz“, erklärte Fiederlein.

In der Kinderbetreuung (3. Jahr aufwärts) sieht die Situation anders aus: „Es gibt 125 Kindergartenplätze – der Rechtsanspruch kann derzeit gerade noch erfüllt werden, doch sind bis Mitte Juni alle Plätze in St. Lioba belegt“, bemerkte sie. Im Waldstettener Kindergarten St. Josef sei die Sache ähnlich: Die Einrichtung ist voll besetzt. In St. Martin (Höpfingen) gebe es derzeit sechs freie Plätze; für das kommende Kindergartenjahr 2023/24 rechne man mit 16 freien Krippenplätzen. Im privaten „Pflegenest Waldstetten“ werden gegenwärtig bis zu zehn Kinder betreut, die jedoch räumlich bedingt nicht gleichzeitig anwesend sein können. Im Kindergartenbereich stoße man ab September noch offensiver an die Kapazitätsgrenzen: In St. Lioba zeichne sich weiterer Platzbedarf für 18 Kinder ab; im Kindergarten St. Josef Waldstetten seien nach wie vor keine Plätze frei.

Nachdem einige Gemeinderäte die Situation als „besorgniserregend“ eingestuft hatten, kündigte Bürgermeister Hauk eine Kindergartenausschuss-Sitzung sowie Gespräche mit der Verrechnungsstelle und Pfarrer Wolff in naher Zukunft an. Der Vorschlag einer „Naturgruppe“ etwa an der Höpfinger Waldhütte stieß hingegen nicht auf Begeisterung: Martin Sauer und Rebecca Hauk verwiesen auf sehr hohe behördliche Anforderungen. Letztlich stimmte das Gremium dem Kindergartenbedarfsplan zu und dankte Christina Fiederlein für die Ausarbeitung. ad