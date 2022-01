700 Euro-Spende für den kranken Milo Schell

Höpfingen. Vor geraumer Zeit erhielt der dreijährige Milo Schell aus Höpfingen eine Krebsdiagnose und muss sich regelmäßigen Therapien unterziehen, was neben ihm auch seine Angehörigen vor große menschliche und vor allem emotionale Herausforderungen stellt. Das Schicksal des kleinen Jungen und seiner Familie berührt viele Menschen der Region. Eine weitere Spende nahm Milos Vater Christopher Schell am Donnerstag entgegen: Beate Schell übergab eine Zuwendung in Höhe von 700 Euro. Der Betrag setzte sich aus dem Erlös der viel beachteten Aktion „lebendige Weihnachtskrippe“ und dem Los-Quiz-Verkauf der „Rad & Raststation am Mühlgraben“ zusammen. Sichtlich gerührt dankte Christopher Schell – Sohnemann Milo sah aus dem Fenster zu – für die Zuwendung. Auch Beate Schell sprach Dankesworte. Sie galten allen Gästen, Helfern und Spendern für die tolle Unterstützung zum guten Zweck. Bild: Adrian Brosch

