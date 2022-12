39-jährige Ford-Fahrerin schwer verletzt

Höpfingen. Schwer verletzt wurde eine 39-Jährige, als sie am Mittwoch bei Höpfingen mit ihrem Ford gegen einen Baum prallte. Die Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem Auto auf der L 577 von Walldürn nach Waldstetten unterwegs, als sie vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen kippte der Ford Focus um und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Focus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L577 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

