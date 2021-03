Höpfingen. 299 Verträge sind in Höpfingen abzuschließen, um die von Netzbetreiber BBV vorgegebene Mindestteilnehmerzahl zu erreichen – deren 293 sind es nun schon: Am Donnerstag unterzeichnete Bürgermeister Adalbert Hauck jene 28 Verträge, die den Glasfaserausbau diverser gemeindeeigener Liegenschaften ermöglichen.

AdUnit urban-intext1

Wie das Gemeindeoberhaupt wissen ließ, habe man auf Zukunft gesehen eine wohl „einmalige Chance“ speziell für den Ländlichen Raum. Gleichermaßen ziehe man auch dann einen Nutzen aus dem Glasfaseranschluss des eigenen Hauses, wenn man ihn selbst gar nicht nutze: „Der Anschluss erhöht den Wert einer Immobilie – wenn nicht die aktuellen Bewohner davon profitieren, tut man es auf jeden Fall beim Verkauf oder einer späteren Folgenutzung“, betonte Hauck.

Die BBV-Vertriebs GmbH wurde von Vertriebs-Regionalleiter Robert Link vertreten. Er unterstrich, dass die hohe Bandbreite durch Glasfaser jederzeit gewährleistet werden könne und der Anschluss vor allem im Bezug auf Home-Office und Home-Schooling durchaus sinnvoll sei: Die Internetversorgung weist eine jederzeit garantierte Bandbreite von 300 Mbit/Sekunden im Up- und Download auf – kreisweit ein Höchstwert.

„Zukunftsweisende Entscheidung“

Link dankte Bürgermeister Hauck für die „zukunftsweisende Entscheidung“ und wies darauf hin, dass der Anschluss in der noch bis zum Monatsende andauernden Vorvermarktungsphase in aller Regel kostenlos sei - einzig bei Aktivierung des Zugangs falls eine geringe Gebühr an. Im Gegenzug bedankte Hauck sich bei der Bevölkerung, die mit gutem Beispiel voranschreite, sowie der „HöpfiApp“ für das erfolgreiche Bewerben. ad