Die 100. Blutspende-Aktion findet am Mittwoch, 18. August, in Höpfingen statt. 17 257 Spenderinnen und Spender haben bisher in der Gemeinde ihr Blut gespendet und damit Leben gerettet. Bereits 60 Jahre gibt es diese Aktion. Aus gegebenem Anlass erhält jeder Blutspender ein „kleines Dankschön“.

Der Blutspendedienst besteht seit 1946, wurde jedoch erst 1958 in Baden-Württemberg

...