100. Blutspende als Jubiläumsaktion

Höpfingen. Die 100. Blutspende findet am Mittwoch, 18. August, als Jubiläumsaktion in Höpfingen in der Obst und Festhalle Waldstetter Straße statt. Der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes sieht nach der Hochwasserkatastrophe die ausreichende Versorgung mit Blutkonserven gefährdet. In den tendenziell blutspendefreudlichen ländlichen Gebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sei die Infrastruktur dermaßen geschädigt, dass vielerorts auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine mehr wahrgenommen werden können. Deshalb sei es umso wichtig, Blut zu spenden, so der Blutspendedienst Baden-Württemberg, um die Versorgung in den betroffenen Gebieten zu sichern. Spendewillige müssen sich vorab unter www.blutspende.de einen Termin reservieren. Die Spende ist möglich von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

