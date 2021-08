Zweiter Bauabschnitt läuft

Hardheim. Seit Dienstag wird am zweiten Bauabschnitt der B 27-Sanierung zwischen Hardheim und Königheim gearbeitet, so dass die Aral-Tankstelle aus Fahrtrichtung Hardheim nicht angefahren werden kann. Die Esso-Tankstelle kann zwar angefahren werden, doch gilt das nicht für die benachbarte Norma-Niederlassung und die Straße „Am Hoffenbach“: Hier werden die Anwohner und Kunden innerörtlich über die Riedstraße, die Straße „Am Wurmberg“ und den Friedhofsweg umgeleitet.

Der zweite Bauabschnitt soll voraussichtlich am Freitag, 3. September, abgeschlossen sein; in der Folge stehen Restarbeiten an, wobei die Vollsperrung voraussichtlich bis zum Freitag, 10. September, erhalten bleibt. ad