Zwei leuchtende Adventskalender

Hardheim/Höpfingen. Viele kreative Köpfe um Andrea Mohr, Andrea Seeber und Katharina Greulich in Hardheim sowie Daniela Kaiser-Hauk, Anke König und Silke Kühner in Höpfingen werden in der Vorweihnachtszeit 48 kleine Kunstwerke in den beiden Gemeinden zum Leuchten bringen.

Die beiden Lichterfensterwege durch den Advent laden ein, sich bei einbrechender Dunkelheit auf den Weg zum Licht zu machen. Dass die Besucher der Fenster rücksichtsvoll ausreichend Abstand zu anderen Spaziergängern einhalten und Gruppenbildungen vor den Häusern vermeiden, setzen die Gestalter der Lichtfenster voraus.

Den Abschluss des Weges in Hardheim kann eine Station an der Pfarrkirche St. Alban bilden. Dort erstrahlt an jedem Abend im Advent eine Lichtanimation an der Wand zwischen Pfarrkirche und Pfarrhaus. Thematisch zu sehen sein werden vom 28. November bis 4. Dezember von Kindern gemalte Bilder, die einladen, das Lied „Mein Herz ist ein Adventskalender“ mitzusingen.

Vom 5. bis 11. Dezember haben Kinder den Besuch des Engels bei Maria mit Playmobilfiguren in Szene gesetzt. In der Woche vom 12. bis 18. Dezember präsentiert die Bildershow Zeichnungen aus Klassenstufe 3 und 4, die von den schönsten Advents- und Weihnachtserlebnissen erzählen. Die Woche vom 19. bis 23. Dezember zeigt, womit Kinder aus den Klassen 1 und 2 ihren Christbaum schmücken.

Tagesaktuell verrät ein Hinweis in den FN und auf https://www.se-madonnenland.de/ die Adressen, an denen die Adventskalender-Fenster jeweils zu finden sind.