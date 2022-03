Zwei Hardheimer haben Hilfsgüter an die ukrainische Grenze und Flüchtlinge ins Erftal gebracht

Hardheim. Einen Beweis für den tieferen Sinn und Nutzen echter Freundschaft liefert ein beispielhaftes humanitäres Projekt, in dessen Zentrum Dr. Maximilian Hollerbach und sein langjähriger Freund Yura Gruitsuk stehen: Der Hardheimer und der gebürtige Ukrainer mit Wohnsitz im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon organisierten einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze und nahmen 13 Flüchtlinge mit ins Erftal. „Weitere werden folgen“, erklärt Hollerbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die beiden lernten sich 2002 in den USA kennen. „Yura war mein Fluglehrer“, blickt Hollerbach zurück. Seither trifft man sich mehrmals pro Jahr. Der 42-jährige Yura Gruitsuk lebt seit 1992 in den USA, wo er als Berufspilot Maschinen wie die „Boeing 777“ durch die Lüfte steuert. Hardheim ist ihm nicht unbekannt. „Wir treffen uns immer wieder auch im Erftal“, berichtet Hollerbach. Die Verbindung zur Ukraine riss nie ab. „Was dort passiert, zerreißt mir das Herz“, räumt Gruitsuk ein.

Kurzerhand fasste er sich ein Herz: In Eigenregie flog er von San Francisco nach Frankfurt/Main – mit jeder Menge Hilfsgütern im Transportraum. Schon vor dem Abflug kam es zu berührenden Augenblicken: „Ein Mann, den ich nie vorher gesehen hatte, gab mir Geld und weitere Gegenstände zum Helfen.“ In Deutschland kam Dr. Maximilian Hollerbach ins Spiel. Zum weiteren Transport in die Ukraine suchte Gruitsuk einen älteren VW-Bus, für den überall Ersatzteile organisiert werden können. Hollerbach erwarb ein solches Fahrzeug, befüllte es gleichsam mit Hilfsgütern und fuhr es auf einen Anhänger.

Zusammen mit Yura Gruitsuk, Michael Metzger und Christopher Leis ging es am vergangenen Freitag auf die Reise mit nicht ungefährlichem Ziel. „Was in die beiden Busse gegangen ist, war an Bord. Um 16 Uhr fuhren wir in Hardheim los und hatten samstagmorgens die ostpolnische Grenzstadt Medyka erreicht“, zeigt Hollerbach auf. Dort wurde das Gespann um den VW-Bus erleichtert, den Bekannte Gruitsuks übernahmen: Da er zwischenzeitlich weitere sieben Jahre in der Ukraine gelebt und als Pilot gearbeitet hatte, verfügt er über einen großen Bekanntenkreis im ganzen Land. „Ich spüre ein sehr großes Verlangen, seinen Landsleuten zu helfen“, fährt er fort, „sie kämpfen in diesem Augenblick ums Überleben“. Aber: „Der ukrainische Geist kann nicht gebrochen werden“, sagt Gruitsuk. Der Stolz der Nation sei zwar angeschlagen, aber nicht gebrochen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Humanitäre Hilfe Dittwar: „Umschlagplatz” für internationale Spenden Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einsatz für friedliches Miteinander Weikersheim: Riesengroßes Friedenszeichen auf dem GMS-Pausenhof Mehr erfahren

Die persönlichen Kontakte sind es auch, die der Organisation zugutekommen. „Wir haben die logistische Kette komplett selbst in die Hand genommen. Alle Waren sind wirklich am Ziel angekommen“, freut sich Dr. Maximilian Hollerbach. Er spricht von einer „bemerkenswerten Eigendynamik“ sowie „überwältigender Dankbarkeit und Herzenswärme“. „Zwar sind wir alles andere als professionell. Yura ist Pilot und ich bin Bauunternehmer. Aber wir versuchen unser Bestes“, betont der Hardheimer. Sein Freund hebt einen weiteren berührenden Aspekt hervor: Viele Menschen, mit denen er teils jahrelang keine direkte Verbindung gepflegt hatte, melden sich und fragen, wie sie der Ukraine über seine Kontakte helfen können.

14-stündige Fahrt

Dass die gepackten Güter – darunter auch Backwaren der Hardheimer Bäckerei „Gärtnersmühle“ – in der Ukraine verteilt wurden, bedeutete keinen Rückweg in leeren Autos. Im Gegenteil: Die 14-stündige Fahrt fand mit 13 ukrainischen Flüchtlingen in zwei Fahrzeugen statt. Sie wurden in der polnischen Stadt Rzeszów aufgenommen. „Da Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen, nahmen wir überwiegend Frauen, Kinder und Jugendliche mit. Die Leidensgeschichten sind tragisch und sorgen für große Beklemmungen“, schildert Hollerbach. „Krieg wünscht man keinem, aber wenn man mit Betroffenen spricht und ihre Dankbarkeit erlebt, geht einem das umso mehr zu Herzen.“

Eine vorläufige Bleibe fanden die Flüchtlinge in firmeneigenen Immobilien der Hollerbach-Gruppe, die binnen kürzester Zeit ertüchtigt und zu Wohnungen umgewandelt wurden. Zwei dieser Wohnungen befinden sich in Hardheim. „Dort sind die Menschen zwar in Sicherheit, kämpfen jedoch mit eigenen Problemen“, betont Hollerbach, der die Ukrainer täglich besucht. Bereits laute Geräusche führen ihnen die schrecklichen Kriegsbilder erneut vor Augen, über die man als Westeuropäer nur spekulieren könne. „Selbst die Fehlzündung eines Autos löst Panik und Verunsicherung aus“, berichtet er.

Derweil arbeitet man intensiv an einer Infrastruktur. „Wer aus der Ukraine zu uns kommt, sucht nach Möglichkeit persönliche und berufliche Perspektiven. Das bedingt neben dem raschen Spracherwerb auch qualifizierte psychologische Betreuung. Es handelt sich um traumatisierte Menschen, die Unvorstellbares unmittelbar hinter sich haben“, fasst Hollerbach zusammen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Er selbst habe während der Fahrten einmal mehr festgestellt, welches „Luxusleben“ man in Deutschland genieße. „Man nimmt auch für sich selbst etwas mit“, resümiert er abschließend. Sicher wird er weitere Eindrücke sammeln: In den kommenden Tagen steht eine weitere Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze an, um Hilfsgüter zu liefern und Flüchtlinge aufzunehmen.