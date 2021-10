Ziel ist Vernetzung der Vereine

Buchen. Alle Vereinsvorstände und Vereinsmitglieder Buchens kommen am Dienstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Buchen zusammen. Die Veranstaltung wird von der Arbeitsgruppe „Vernetzung der Vereine“ organisiert. Diese Projektgruppe, die im Nachgang des städtischen Bürgerbeteiligungsprojekts „Der ländliche Raum für Zukunft“, will das breitgefächerte Vereinsangebot in der Stadt und den Ortsteilen noch besser vernetzen. Zu diesem Zweck wurde im Vorfeld eine Vereinsumfrage durchgeführt.

Im Lauf des Abends werden die Ergebnisse dieser Umfrage, der Veranstaltungskalender sowie die Vereinsdatenbank der Stadt Buchen vorgestellt. Ein Impulsvortrag von Volker Noe vom Ehrenamtszentrum sowie weitere Aktionen und erste Vernetzungsmöglichkeiten schließen sich an. Alle Interessierten können sich bis 20. Oktober bei der Stadt , Telefon 06281/31132, oder per Mail an vereine@buchen.de unter Angabe des Vereins und der Zahl der Teilnehmer anmelden. Die Corona-Regelungen werden eingehalten.