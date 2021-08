Zeichen setzen mit „Pink Ribbon“

Eichenbühl. Die Damen des Golfclubs Miltenberg-Erftal treten am Samstag, 7. August, zum Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen.

3000 Spielerinnen bundesweit

Selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen und mitgebotenem Abstand schließen sie sich der „Pink Ribbon“-Damentag-Serie an, welche 2021 mit etwa 100 Golfclubs und deutschlandweit an die 3000 Spielerinnen bereits das achte Jahr in Folge an den Start geht.

Beginn des Turniers ist am Samstag um 13 Uhr. Gäste sind zu dem Turnier zugelassen. Austragungsort ist an der Ortsstraße 30 in Eichenbühl.

Die 36-Loch-Anlage des Golfclubs Miltenberg-Erftal bietet unter anderem auch einen der wenigen öffentlichen 18-Loch-Plätze Deutschlands.

