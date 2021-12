„Zauberflöte“ und „Eugen Onegin“ im nächsten Sommer

Hardheim/Buchen. Das Mainfranken Theater Würzburg entspricht dem Wunsch des Hardheimer Theaterrings U, die Mehrzahl der Termine der Spielzeit 2021/22 zu stornieren. Die Notwendigkeit ergab sich, nachdem sich wegen Unsicherheiten bei den Aufführungen organisatorische Schwierigkeiten andeuteten und sich das gewünschte Abonnement mit fünf musikalischen Werken nicht ermöglichen ließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vereinbart wurde mit der Theaterkasse, dass die zwei in der vergangenen Spielzeit bereits bezahlten Aufführungen in der jetzt laufenden Spielzeit noch nachgeholt werden können.

Daher werden die Abonnenten die Möglichkeit haben, mit der Oper „Die Zauberflöte“ von Mozart am Sonntag, 12. Juni 2022, und der Oper „Eugen Onegin“von Peter Tschaikowsky am Sonntag, 3. Juli 2022, zwei musikalische Werke in der Theaterfabrik Blaue Halle zu erleben. Dort werden die Aufführungen bis zum Abschluss der laufenden Sanierungsarbeiten gezeigt. Sofern die genannten Termine nicht genutzt werden können, verfallen allerdings die Karten.

Bus fährt früher los

In Verbindung mit den beiden Aufführungen ist zudem zu beachten, dass Beginn der Vorstellungen an Sonntagen bereits um 18 Uhr ist, so dass der Bus dementsprechend früher als bisher gewohnt ab Buchen und den weiteren Zusteigorten Walldürn, Höpfingen, Hardheim, Schweinberg und Tauberbischofsheim eingesetzt werden muss. Auch die beiden Fahrten sind bereits bezahlt. Die vhs-Außenstelle Hardheim wird die Abonnenten rechtzeitig über die Abfahrtszeiten informiert werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Opernfreunde mit Interesse an den Aufführungen wenden sich rechtzeitig an den Hardheimer vhs - Leiter, Telefon 06283/8338, der sich um die Eintrittskarten bemühen kann.

Denkbar ist zudem, dass vom Hardheimer Theaterringleiter noch die eine oder andere Fahrt zum Besuch interessanter Aufführungen im freien Verkauf angeboten wird.