Gerichtstetten. Im Bürgersaal fand die Generalversammlung des Bürgervereins Gerichtstetten statt. Coronabedingt ging es auch 2021 „ruhiger“ zu, wie Vorsitzender Wolfgang Walzenbach nach seiner Begrüßung feststellte.

Dem Totengedenken folgte der Bericht von Schriftführerin Kristin Mader. Obwohl sich die Vorstandschaft des aus 51 Mitgliedern bestehenden Vereins nur einmal im Berichtszeitraum traf, fanden zahlreiche Einsätze vor Ort am Blumenhang, im Keltendorf und am Dorfplatz statt.

Absagen wegen Corona

Kassierer Bernd Schretzmann ging in Verbindung mit seinem Einblick auf die Finanzen ebenfalls noch einmal auf verschieden Vereinsaktivitäten ein. So musste sowohl das Kartoffelfest als auch der Weihnachtsmarkt Corona bedingt abgesagt werden, welches sich auf der Einnahmenseite natürlich bemerkbar machte. Der herrliche Blumenschmuck an verschiedenen Stellen im Ort werde von Doris Kaufmann und ihrem Team gehegt und gepflegt, wofür er ihr den Dank des Vorstands aussprach. Die Blumen selbst stellt die Gemeinde Hardheim zur Verfügung. Hinsichtlich der Abrechnung und Koordinierung der Renaturierungsmaßnahmen im Distrikt Meisenbrunn sprach er Harald Schmieg seinen Dank aus. Dank ging an die Adresse von Jenny Damico, welche die sehr umfangreiche Abrechnung zu den über das Förderprogramm „Leader“ bezuschussten Informationstafeln übernahm.

Derzeitige Projekte betreffen „Baumaßnahmen“ am Blumenhang zwischen der Bergstraße und der Gerichtstetter Straße, sowie Ausbesserungsarbeiten im Keltendorf. In Planung sind derzeit das Kartoffelfest und der legendäre Weihnachtsmarkt im Keltendorf.

Ladestation für E-Autos

Die Kassenprüfer Lothar Fischer und Klaus Schulz bescheinigten Bernd Schretzmann eine solide und korrekte Kassenführung. Dem Antrag auf Entlastung des Kassierers und des Vorstands durch Klaus Schulz wurde einstimmig entsprochen. Unter „Verschiedenes, Wünsche und Anträge“, dem letzten Punkt der Tagesordnung, ging es um Mitgliederwerbung, Vereins-T-Shirts, organisatorische Dinge zu den anstehenden Festen und einer möglichen Ladestation für E-Autos am Dorfplatz. we