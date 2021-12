„Wunschbaum“ aufgestellt

Hardheim. Um den Schwächsten in der Gesellschaft zu Weihnachten eine besondere Freude zu bereiten, hat die 2. Kompanie des Panzerbataillons 363 die Aktion „Wunschbaum“ in der Carl-Schurz-Kaserne ins Leben gerufen. Hierzu wurden vorab Wünsche von Personen, überwiegend Kindern innerhalb verschiedener gemeinnütziger Einrichtungen, durch die Einheit gesammelt, auf Weihnachtssternen notiert – und diese an dem Weihnachtsbaum angebracht. Die Soldatinnen und Soldaten der Carl-Schurz-Kaserne konnten diese dann abnehmen, um die Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Die gemeinsame Übergabe der Geschenke der bereits seit einer Woche laufenden Aktion erfolgt noch in dieser Woche, damit den „Wünschenden“ die Geschenke auch zeitgerecht vor Weihnachten übergeben werden können.

