„Würzbüschel“ werden geweiht

Odenwald-Tauber. Das Fest Mariä Aufnahme in den Himmel, oder volkstümlich „Mariä Himmelfahrt“ wird gerade hier im „Madonnenländle“ noch in vielen katholischen Gemeinden am kommenden Sonntag, 15. August, gefeiert. Weitere Bezeichnungen sind „Großer Frauentag“, „Maria Würzweih“ oder „Büschelfrauentag“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dem ehemaligen Zisterzienserkloster Bronnbach wird dieser Feiertag wegen des Kirchenpatroziniums besonders festlich gefeiert. Beide Messen (10.30 und 18.30 Uhr) mit Kräutersegnung werden vom Bronnbacher Bläserensemble mit der Sopranistin Sonja Miranda-Martinez und Regina Oetzel an der Schlimbach-Orgel musikalisch begleitet. Beim Abendgottesdienst findet die Marianische Prozession unter Begleitung des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem statt.

Nach dem Binden der vielen bunten Kräuter zu einem Strauß, dem sogenannten „Würzbüschel“, gehört zum Brauchtum dessen Weihe und Segnung durch einen Priester. Die Auswahl der Heilkräuter ist jedoch je nach Landstrich genau festgelegt und beträgt nach der Zahlensymbolik zwischen sieben und 99.

Kräuter, die in einen „Würzbüschel“ gehören, sind: Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Rainfarn, Schafgarbe, Königskerze, Tausendgüldenkraut, Eisenkraut, Kamille, Thymian, Baldrian, Odermennig, Alant, Klee und die diversen Getreidearten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unter anderem führen beispielsweise die katholischen Frauengemeinschaften einige Tage vor dem Fest eine Kräutersuche durch, wobei unter sachkundiger Anleitung Informationen rund um den „Würzbüschel“ gegeben werden.

Ein Segensgebet aus dem 10. Jahrhundert verdeutlicht die richtige Einordnung des Brauchtums: „Allherrschender Gott, den Menschen Urheber alles Heils und aller Gesundheit, du Arzt für Seele und Leib, in unerforschlicher Weisheit hast du eine Fülle von Pflanzen als heilwirkende Medizin für die Kranken geschaffen. Wir bitten dich: Erfülle die Kräuter, die du geschaffen hast, mit deinem heilsamen Segen; und jedem Kranken, der sie braucht, seien sie Arznei für den Leib und Kraft für die Seele, auf daß er dir Dank abstatte und alle Geister loben unseren Herrn Jesus Christus.“

Das Fest „Mariä Himmelfahrt“ war insbesondere in der Ostkirche ein Feiertag. Seit ungefähr dem 7. Jahrhundert wurde es auch in der Westkirche am 15. August als Festtag übernommen.

Dieses ursprünglich mehr allgemein gehaltene Marienfest geht auf den „Tag der Gottesmutter Maria“ zurück, der seit der Mitte des 5. Jahrhunderts in einem Lektionar aus Jerusalem bezeugt ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Prozession um die Kirche oder durch die Natur ist seit Papst Sergius I. (687-701) überliefert. Seit Papst Hadrian I. (772-795) ist die Festbezeichnung „Aufnahme der heiligen Maria“ üblich.