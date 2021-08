Auf Einladung von Nina Warken sprach CSU-Generalsekretär Markus Blume per Liveschaltung nach Höpfingen mit den CDU-Vorsitzenden aus dem Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis über die Zukunft der Union.

Höpfingen. Live aus München sprach der CSU-Generalsekretär Markus Blume über eine digitale Schalte im Hof des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und zog zunächst eine Bilanz über die vergangenen vier Jahre und die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Per Liveschaltung sprach der CSU-Generalsekretär Markus Blume im Hof des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig mit Vertretern der CDU-Kreisverbände Neckar-Odenwald und Main-Tauber. © Jan Inhoff

Ein so enges Miteinander in der Union wie derzeit habe es noch nie gegeben, erklärte Blume. Das mache die Schwesterparteien stark. In diesen Tagen gehe es aber nicht um das, was geleistet worden sei, sondern der Blick sei klar auf die Ziele der Union in der Zukunft gerichtet, beschrieb Blume die anstehende Richtungswahl: „Wir wollen mit Schwung aus der Krise kommen und da gehört viel dazu.“

So nannte er beispielsweise die Themen Innovation und Bürokratieabbau, aber das Wichtigste, so Blume, sei es, die Menschen mitzunehmen.

Für die Union gehe es nicht um „grüne Verbote und Moralvorstellungen“, sondern vielmehr darum Deutschland voranzubringen. „Alles, was wir tun, tun wir wegen morgen“, appellierte Blume eindringlich auch für die Unterstützung der Direktkandidatin Nina Warken MdB, deren Einladung er an diesem Tag gefolgt war.

Der Gastgeber Alois Gerig dankte den beiden Kreisverbänden für das gute Miteinander in letzten Jahren und besonders auch für das, was die Mitglieder für ihn als Bundestagsabgeordneten in Wahlkämpfen und außerhalb geleistet haben: „Macht genauso weiter mit und für Nina Warken und für unsere CDU“, appellierte Gerig.

Starkes Kandidaten-Trio

Nina Warken sah in der großen Beteiligung an diesem Abend ein signifikantes Signal einer starken CDU im Wahlkreis Odenwald-Tauber, wie es auch schon von den beiden Bezirksvertreterversammlungen in diesem Jahr ausgegangen sei: „Mit Margaret Horb (Platz 12) und Marie-Sophie Lanig (Platz 27) auf der Landesliste der CDU Baden-Württemberg haben wir ein starkes Kandidatinnen-Trio aufgestellt. Die kommenden Wochen bis zur Wahl werden spannend werden, denn nach der Ära Merkel gehen wir ohne Amtsbonus in den Wahlkampf“, erklärte Warken.

„Unser Ziel ist es, auch diese Bundestagswahl erfolgreich zu bestreiten und erneut stärkste Kraft im Deutschen Bundestag zu sein. Wir haben Deutschland in den letzten 16 Jahren sicher durch viele Krisen geführt – die Wirtschaftskrise, Naturkatastrophen, die Flüchtlingskrise, die Pandemie – um die Wichtigsten zu nennen. Wir setzten auf Innovation, Forschung und Entwicklung für ein starkes Deutschland in der Welt. Der Garant für Sicherheit war unsere bedachte Politik mit Maß und Verstand“, erklärte Warken weiter.

Auch der baden-württembergische Landwirtschaftminister Peter Hauk war nach Höpfingen gekommen und fand lobende Worte für das gute Miteinander der Verbände des einzigen bezirksübergreifenden Wahlkreises in Baden-Württemberg: „Die heutige Veranstaltung zeigt, wie wir im Wahlkreis Odenwald-Tauber zusammengewachsen sind.“

Er dankte dem Bundestagsabgeordneten Alois Gerig für das gute Miteinander im gemeinsamen Fachgebiet, das in den letzten zwölf Jahren viele Früchte getragen habe. Er sei sich sicher, dass man die hervorragende Arbeit fortsetzen können werden und „unseren Wahlkreis mit starker Stimme in Berlin vertreten“ werde.