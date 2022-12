Wolfsgrubenhütte war das Ziel

Hardheim. Trotz oder gerade wegen der winterlichen Temperaturen ein schöner Freizeitspaß war die „Winterwanderung im Advent“ der Gemeinschaft Wohneigentum. Am Sonntag traf man sich im Ortskern, um in Gruppen an die Wolfsgrubenhütte zu wandern.

Dort warteten Glühwein, Punsch, über dem Feuer gegrilltes Stockbrot und gute Gesellschaft: In froher Runde tauschte man sich aus und wurde von Yvonne Wolfmüller und ihrem Akkordeon mit besinnlichen und heiteren Weisen treffend unterhalten. Ein besonderes Erlebnis war der abendliche Marsch zurück nach Hardheim bei einsetzender Dunkelheit.

Gemeinschaftsleiterin Irene Leiblein freute sich über den regen Zuspruch und dankte allen „helfenden Händen“ für deren starken Einsatz. ad