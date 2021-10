Wo Fledermäuse und Biber heimisch sind

Odenwald-Tauber. Der im Auftrag des Regierungspräsidiums erarbeitete Natura 2000-Managementplan für das 2730 Hektar große Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Odenwald und Bauland Hardheim“ ist fertiggestellt.

Der Managementplan gibt Fachleuten, Landnutzenden, Eigentümern und an der Natur interessierten Personen einen detaillierten Überblick über die im Gebiet vor-kommenden Lebensräume, Tiere und Pflanzen von europäischer Bedeutung. Er enthält darüber hinaus Hinweise, was zu tun ist, um deren Vorkommen dauerhaft zu sichern.

Im Managementplan „Odenwald und Bauland Hardheim“ wurden in Abstimmung mit Fachverwaltungen, Gemeinden, Forst- und Landwirtschaftsvertretern und Naturschützern Ziele und Maßnahmen formuliert, die einen dauerhaften Erhalt und eine weitere Entwicklung dieser wertvollen Lebensräume und Arten sicherstellen.

Verschiedene Fördermöglichkeiten unterstützen die Bewirtschafter bei der konkreten Umsetzung von Maßnahmen. So kann ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa geleistet werden, der der Verantwortung für naturnahe Lebensräume und deren seltene Bewohner gerecht wird.

Das im Nordwesten an Bayern angrenzende FFH-Gebiet „Odenwald und Bauland Hardheim“ beherbergt eine aus europäischer Sicht besonders schützenswerte Lebensraumausstattung. Das Plangebiet erstreckt sich über die Gemarkungen von drei Städten und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis (Hardheim, Walldürn und Höpfingen) im Regierungsbezirk Karlsruhe sowie im Main-Tauber-Kreis (Külsheim) im Regierungsbezirk Stuttgart.

Rund 2360 Hektar Waldgebiete und 370 Hektar Offenland prägen das Landschaftsbild, das durch Oberflächengewässer der Erfa und ihre Seitentäler, sowie die artenreichen Wacholderheiden und Magerrasen östlich und südlich von Hardheim gekennzeichnet ist.

Bei der Erstellung des Managementplans wurden eine große Anzahl von europäisch geschützten Lebensräume und Arten nachgewiesen: 17 Lebensraumtypen und acht Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. So sind zum Beispiel im waldreichen Gebiet mehrere Fledermausarten heimisch. Auch im Wald findet man besondere, an Bäumen lebende Moosarten. Und: Der Biber siedelt sich von Norden kommend im Gebiet an.