Wissenswertes über Heimatkunde und Mundart

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Arbeitskreis Heimatpflege veröffentlichte dieser Tage die 55. Ausgabe des jährlich erscheinenden Regio-Magazin von Rhein, Neckar & Main – „Hierzuland“. Neben zahlreichen Informationen über das Wirken des „Arbeitskreises Heimatpflege“ und der Museen im Regierungspräsidium finden sich darin wieder interessante Beiträge zur Mundart und der Geschichte der Region. 1984 wurde der Arbeitskreis Heimatpflege mit dem Zweck, die Heimatpflege zu fördern, als Verein gegründet. Er versteht sich deshalb als Dachverband für Vereine, Institutionen und an der Heimatpflege Interessierte.

In seinem Vorwort würdigt Gerhard Layer das Engagement der vielen Ehrenamtlichen in der Heimatpflege. Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten und der sich immer mehr digitalisierenden Welt gebe es das Bedürfnis, sich mit Traditionen der Heimat zu befassen und auseinanderzusetzen. Dennoch hätten insbesondere die Heimatvereine Nachwuchsprobleme. In der Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen werde die Zukunft der Museen sein.

Die weiteren Beiträge befassen sich mit dem Kloster Neuburg und der Familie von Erligheim, der im spanischen Erbfolgekrieg unter dem Oberkommando des Marktgrafen Ludwig Wilhelm von Baden zischen Stollhofen und Bühl angelegten verschanzten Linie und der gebürtigen Mosbacherin Amalie Kauffmann, welche eine erfolgreiche Unternehmerin in Mannheim war.

Mit der sozialen Frage beschäftigen sich die Beiträge über die staatlich unterstützte Auswanderung aus Baden im 19. Jahrhundert und den Casino-Gesellschaften als Treffpunkt der „besseren Kreise“ in den Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises. Über den Kirchenbaumeister Hermann Behagel und den Jubiläumsfeierlichkeiten 300 Jahre Schloss Bruchsal wird ebenfalls berichtet. Die Preisträger des Landespreises Heimatforschung werden vorgestellt, ebenso wie die verdienten Persönlichkeiten, welche mit der Heimatmedaille des Landes ausgezeichnet wurden.

Besprochen werden Buchneuerscheinungen, wie das „Politische Leben in Neckar-Odenwald-Kreis“, „Opfer der NR-Euthanasie aus der Stadt Buchen“, die Biografie über Dr. Rudolph Hohmann in Hardheim oder die Dokumentation über einen Flugzeugabsturz im 2. Weltkrieg in Fahrenbach. Vorgestellt werden wieder Besonderheiten in den Nordbadischen Museen, wie der historische Lichdi-Laden, ein Kolonialwarenladen zum Erleben, das umgebaute Faust-Museum und die sanierte Grünkerndarre aus Altheim im Odenwäler Freilandmuseum.

Auch die Mundart der Nordbadischen Regionen kommt in der neuen Ausgabe nicht zu kurz. So wird über den Mundartabend und seine Gewinner berichtet, und es gibt viel Mundart zu lesen. Die Berichte über die Vereinsarbeit des Arbeitskreises dürfen am Ende nicht fehlen. Für interessierte der Heimatpflege und Geschichte gibt es wieder viel Interessantes und Wissenswertes zu erfahren.

