„Wir wurden von Muttersprachlern unterrichtet“

Hardheim. Seit einigen Jahren gehören Sprachreisen nach England zum Jahresprogramm der Neunt- und Zehntklässler des Walter-Hohmann-Schulverbunds.

In diesem Jahr fuhren die Klassen 9a, 10a und 10b mit ihren Lehrern Peter Wochner, Andreas Schnepf und Sina Engwicht nach Bournemouth an der Südküste. Dort durften sie ihre Sprachkenntnisse unter Muttersprachlern weiter vertiefen. Untergebracht waren sie bei Gastfamilien.

Nach der Ankunft in Bournemouth wurden Schüler und Lehrer von den jeweiligen Gastfamilien begrüßt. „Am Montag wurden wir von unserem Bus abgeholt und fuhren an die Cavendish School of English“, erinnerten sich Doreen Häfner und Eva Janson (Klasse 10b). „Danach liefen wir alle gemeinsam zum Strand.“

Nach dem Mittagessen fanden die ersten Englischstunden an der Schule statt. „Hier wurden wir von Muttersprachlern unterrichtet. Am nächsten Tag unternahmen wir unseren ersten Ausflug.“

Mit Reiseführer Richard ging es an die Jurassic Coast. Auf dem Weg dorthin erfuhr die Gruppe Spannendes über die Region. Zuerst steuerte der Busfahrer einen Aussichtspunkt in Portland an, von dem man einen tollen Blick über Stadt und Meer hatte. Nächster Halt war an einer felsigen Küste mit einem Leuchtturm.

Zum Mittagessen gab es traditionell „Fish and Chips“.

Nach ein wenig Freizeit ging es weiter an die Lulworth Cove, deren traumhafte Kulisse für Fotoshootings genutzt wurde. „Beendet wurde der schöne Tag mit Karaoke in der Schule.“

Am Mittwoch standen vier Stunden Unterricht an, gefolgt von einem weiteren Ausflug nach Portsmouth. Donnerstags ging es am frühen Morgen nach London, wo die Gruppe die Sehenswürdigkeiten besichtigte. Einen weiteren Höhepunkt gab es am Buckingham Palace, als King Charles und seine Frau Camilla mit dem Auto vorbeifuhren.

Am Freitag begann der letzte Tag mit Unterricht und anschließend freier Zeit in Bournemouth.

„Um 17 Uhr fuhren wir zurück in Richtung Hardheim“, so Häfner und Janson, die hinzufügten: „Am Samstag wurden wir an der Sporthalle von unseren Familien empfangen. Damit endete unsere tolle Englandfahrt, die wir wahrscheinlich nie mehr vergessen werden.“ pm/ad