Mit einem dreifach donnernden „Vögel Helau“ läutete die FG „Lustige Vögel“ Schweinberg am Samstag die fünfte Jahreszeit ein.

Schweinberg. Auf dem Kirchplatz in Schweinberg wurde am Samstag die fünfte Jahreszeit eingeläutet – und dabei auch das Prinzenpaar vorgestellt: In der neuen Kampagne geben Ihre Lieblichkeit Prinzessin Katharina I., die Prinzessin mit der größten Krone (Weber), und

...