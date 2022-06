Gerichtstetten. „Wir bewegen uns am Rande der gestörten Totenruhe.“ Bestatter Josef Parsch und Bauhofleiter Nico Beyer brachten schonungslos auf den Punkt, was den Gerichtstetter Ortschaftsrat am Donnerstag beschäftigte.

Derzeit sind auf dem örtlichen Friedhof nur noch drei freie Gräber für Erdbestattungen freigegeben, nachdem man in der jüngeren Vergangenheit mehrfach auf komplette Särge im Erdreich gestoßen war.

Nach kurzer Begrüßung durch Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach, der das rege Erscheinen von Bürgern als großes Interesse am örtlichen Geschehen wertete, erläuterte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker den aktuellen Sachstand.

„Es findet keine oder ungenügende Verwesung statt, was eine Neubelegung abgelaufener Gräber ausschließt – aufgrund menschlicher Überreste und kompletter Särge in kritischer Tiefe sind Tiefbestattungen derzeit nicht möglich“, schilderte er.

Zwei Lösungsansätze denkbar

Um die Situation zu entschärfen, seien zwei Lösungsansätze denkbar: Zum Einen wurde darüber gesprochen, ob man gänzlich von Erdbestattungen in Gerichtstetten absehen und sie nach Hardheim verlegen könne – wovon man jedoch „rasch wieder abgekommen ist“, so Emmenecker.

Zum Anderen sei eine Erweiterung des Friedhofs in Richtung der Aussegnungshalle möglich, was im Grunde die einzig sinnige Option sei. Das fragliche Areal weise den Platz für rund zehn Tiefgräber auf, wobei eine konkrete Anzahl derzeit noch nicht sicher sei.

Der nächste Schritt bestünde darin, die Leerstände (momentan nicht belegte Gräber) anzugehen sowie Plätze und Ruhezonen mit Parkcharakter wie auf dem Hardheimer Friedhof zu erstellen: „Hierzu gibt es erste Gedankengänge, aber noch keine Planungen“, konstatierte Emmenecker.

Kämmerer Bernd Schretzmann brachte den „bescheidenden“ Zustand der Friedhofswege ins Spiel: „Die Wege müssten neu geordnet und gestaltet werden“, merkte er an. Da man jedoch aufgrund der Besitzverhältnisse von Gräbern auf die Mithilfe der jeweiligen Nutzungsberechtigten angewiesen ist, werden diese „noch im Juni“ ein Schreiben erhalten.

Auf einschlägige Erfahrungen kam Bestattungsunternehmer Josef Parsch zu sprechen. „Der Status quo wird dahingehend verschärft, dass der Friedhof früher eine andere Ausrichtung hatte und alte Gräber quer zu den heutigen Gräbern liegen“, bemerkte er. Auch das felsige Gelände sei ein Dauerthema, wenngleich das Hauptproblem auf anderer Ebene liege: „Wenn man als Bestatter bei Erdarbeiten auf alte Särge stößt, ist Schluss – und das haben wir in Gerichtstetten fast durchgehend“, berichtete Parsch und sprach von einer „Situation an der Grenze zur gestörten Totenruhe“, die rechtlich und ethisch inakzeptabel sei.

Ähnliche Fragen provoziere die – technisch mögliche – Beschleunigung von Verwesungsprozessen. Dem stimmte Bauhofleiter Nico Beyer zu: „Was wir erleben, sorgt auch menschlich für Beklemmungen“, bekräftigte er und fügte an, dass Urnenplatten als dritte Option zur Beisetzung im Raum stehen könnten.

„Längerer Prozess“

Daniel Emmenecker zeigte Verständnis, sprach jedoch von einem „längeren Prozess“, zumal die Bestattungskultur „immer mehr in Richtung Urnenbegräbnis“ ausschlage. Sprichwörtlich sei es „fünf vor zwölf“: Man wolle nicht „unnötig viel Fläche aus dem Friedhofsareal nehmen“, sondern zeitnah neue Gräber schaffen und Zeit gewinnen. Ein kompletter Erdaustausch aber liege jenseits der finanziellen Möglichkeiten.

Wie Bernd Schretzmann beleuchtete, sei an maximal drei Gräbern derzeit noch eine Einzelbestattung und eine Doppelbestattung gar nicht mehr möglich, weitere Gräber können in Gerichtstetten jedoch derzeit nicht neu vergeben können. „Das erfordert zeitnahes Agieren, weil theoretisch jederzeit ein Doppelgrab gewünscht und benötigt werden könnte“, betonte Daniel Emmenecker.

Um den erforderlichen Raum schaffen zu können, müsse auch die hintere Trennmauer innerhalb des Areals abgetragen werden. Bauhofleiter Nico Beyer umriss den Arbeitsablauf: „Nachdem die Mauer entfernt und die Wasserleitung verlegt wurde, erfolgen die Erdarbeiten“, bemerkte er. Einstimmig stimmte der Ortschaftsrat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu: Auf den Abriss der hinteren Friedhofsmauer soll die Anlage neuer Tiefgräber folgen.

Angeregte Diskussion

Wie groß das Interesse der „Karschdäider“ an ihrem Friedhof ist, bewies auch die Einwohnerfragestunde. Sie ergab eine angeregte Diskussion, in der etwa der Standort des Abfallcontainers direkt an der Leichenhalle und die im Sommer eklatante Geruchsbelästigung gerügt wurden. Eine weitere Wortmeldung galt den zum Teil als „Stolperfallen“ anzusehenden Gehsteigen im ganzen Dorfgebiet. Daniel Emmenecker stellte kleine Maßnahmen zur schnellen Abhilfe „jederzeit“ in Aussicht.