Willi Wertheimer: Unbeschwerte Kindheit im Erftal verbracht

Hardheim. Spätestens seit der Aufnahme in den fünften Band der Baden-Württembergischen Biografien im Jahr 2013 ist allgemein bekannt, dass der gebürtige Hardheimer Willi Wertheimer zu den bedeutenden Persönlichkeiten im Land gehört.

Die Biografien-Reihe gehört zu den wichtigsten landeskundlichen Reihen des deutschen Südwestens und wird von der Kommission für Landesgeschichte herausgegeben. In ihr werden nur die bedeutenden und herausragenden Persönlichkeiten des Südwest-Staates gewürdigt.

Der Lehrer Willi Wertheimer. © Gemeindearchiv

Vor 125 Jahren wurde Willi Wertheimer (nach der Emigration in die USA nannte er sich später William) am 26. März 1897 als neuntes Kind des Lehrers der jüdischen Gemeinde, Emanuel Wertheimer, und seiner Frau Marianne Miryam Bachmann geboren.

Unbeschwerte Kindheit

Er hatte sieben Geschwister, von denen fünf in Konzentrationslagern ums Leben kamen, sowie vier Halbgeschwister, das älteste fand ebenso in einem KZ den Tod.

Seine unbeschwerte Kindheit, die von einem guten Miteinander zwischen der christlichen und jüdischen Bevölkerung geprägt war, verbrachte Wertheimer in Hardheim.

Wertheimer war der erste deutsche Einwanderer, der beim jüdischen National Fund vorsprach und sich 1943 bereiterklärte, ehrenamtlich für die Baumpflanzungen im damaligen Palästina tätig zu sein.

Idealismus

Er hatte diese Tätigkeit sofort aufgenommen und setzte sich je länger, je mehr für die Aufforstung Israels ein. Sein Idealismus brachte ihm bald die ersten guten Erfolge und er begann den Hain der 12 000 zu pflanzen, einen Ehrenhain für die 12 000 gefallenen jüdischen Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges.

William Wertheimer war schon bald nach dem Zusammenbruch des 3. Reiches auf der Suche nach Gerechten, nach solchen Menschen, die in der Zeit des braunen Terrors ihrem Gewissen treu blieben und nicht an der Judenhetze teilnahmen, sondern zum Teil ihr Leben wagten, um Juden zu retten.

Beitrag zur Versöhnung

Diese Tätigkeit war ein großer Beitrag zur deutsch-jüdischen Versöhnung. Dafür wurde ihm 1964 von Bundeskanzler Konrad Adenauer das Bundesverdienstkreuz durch den Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland Georg Federer in New York verliehen.

Im Winter 1965 begann Wertheimer mit den Aufzeichnungen zu seinen Lebenserinnerungen, die er 1978 in dem Buch „Zwischen zwei Welten – Der Förster von Brooklyn“ veröffentlichte.

Er schildert darin seine Kindheit in Hardheim und gewährt einen Einblick in das Leben einer jüdischen Familie und einer jüdischen Gemeinde sowie in das Zusammenleben von Juden und Christen in einer badischen Landgemeinde zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Kontakte gingen nicht verloren

Seine Kontakte nach Deutschland und speziell zu seinem Geburtsort Hardheim gingen nicht verloren. So besuchte er Hardheim 1978. Bei diesem Aufenthalt trug er sich ins goldene Buch der Gemeinde Hardheim ein und ihm wurde die goldene Bürger- und Verdienstmedaille der Gemeinde durch Bürgermeister Ernst Hornberger verliehen.

Bei dieser Ehrung bezeichnete es Wertheimer als schön, wenn Menschen in Frieden zusammenleben, und fand Worte der Anerkennung. Dabei galten seine Gedanken den Verhältnissen zur Zeit des Nationalsozialismus und den Verfolgungen, denen die Juden ausgesetzt waren, und er offenbarte eine sehr versöhnliche Haltung, als er versicherte, dass die Söhne nichts für ihre Väter können und auch nichts für das, was diese in düsterer Zeit tun mussten.

Bei seinem zweiten Besuch in Hardheim im Mai 1980 wurde er von einem Fernsehteam des Norddeutschen Rundfunks begleitet.

William Wertheimer starb 1982 in New York, wo er auch begraben wurde.

In seiner Heimatgemeinde Hardheim erinnert ein Sonderbereich in der Dauerausstellung des Erfatal-Museums an William Wertheimer.