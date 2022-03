Hardheim/Höpfingen. Wieder ganz vorne dabei waren Mitglieder des FC Hardheim-Höpfingen: Am vergangenen Wochenende sicherte sich Louis Jacob (U 13) in Heidenheim bei den Landesmeisterschaften im starken Teilnehmerfeld mit internationaler Beteiligung einen tollen sechsten Platz und sammelte somit fleißig Ranglistenpunkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Svenja Heinrich (U15) ging in Kaufbeuren gleich dreimal an den Start und landete auch dreimal auf dem Podest. In ihrer Altersklasse holte sie Silber, in der U 17 Gold und in der U 20 erneut Silber.

