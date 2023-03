Wie man Unfallrisiken bei Waldarbeit mindert

Schweinberg. Die Waldarbeit und insbesondere die Arbeit mit der Motorsäge ist durchaus nicht ungefährlich und birgt ein überdurchschnittliches Unfallrisiko: Erfolgreich verlief daher der zweitägige Motorsägen-Grundlehrgang, den die Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg/Rüdental unter der Leitung von Forst BW in Schweinberg durchführte. Der Lehrgang war ausgebucht.

Der Staats- und Kommunalwald sowie der Wald der Mitglieder bei der Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg/Rüdental ist nach PEFC zertifiziert. Die Zertifizierung fordert von den Mitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft und den privaten Brennholzwerbern einen qualifizierten Motorsägen-Lehrgang.

Am ersten Tag stand die Theorie im Vordergrund: Erläutert wurden gesetzliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsorganisation, Gefährdungsbeurteilung, Grundlagen der Baumfällung, Fälltechnik, Wartung und Instandsetzung der Motorsäge sowie das Kettenschärfen.

Lehrgangsleiter Frank Meixner von ForstBW, Stützpunkt Schwarzach, vermittelte die Hinweise in praxisnaher, verständlicher und lockerer Art, ehe es am zweiten Schulungstag zum praktischen Teil in den Wald ging: Hier begann für die Teilnehmer der „Ernst des Lebens“, da es nach der schriftlichen Lernerfolgskontrolle zu den praktischen Übungen in den Wald ging.

Bei leichten Minusgraden und in kompletter Schutzkleidung hieß es, das am Vortag Gelernte unter realen Bedingungen anzuwenden. Nach den jeweiligen Unterweisungen durch die beiden Lehrgangsleiter Frank Meixner und Reiner Gallion in der Schnitttechnik bei liegendem Holz, der Brennholzaufbereitung sowie der anzuwendenden Technik beim stehenden Baum mussten die Teilnehmer selbst zur Tat schreiten. Hier stellte ins besondere das Fällen von Bäumen eine besondere Herausforderung dar.

Neben der Beurteilung des Baumes, im Blick auf Baumart, Baumhöhe, Kronenbildung und Stammdurchmesser war zunächst die Fallrichtung zu bestimmen, um danach unter Anwendung der entsprechenden Fälltechnik den Baum in die zuvor festgelegte Richtung zu fällen. Einer nach dem anderen erntete unter Beachtung der Sicherheitsgesichtspunkte mit einem Fällschnitt erfolgreich einen Baum und wies sein beim Lehrgang erlangtes Wissen und die erworbenen Fertigkeiten nach. Nach getaner Arbeit ging es in den von der Schweinberger Feuerwehr in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten Schulungsraum zurück. Beim Rückblick auf den Lehrgang zeigten sich die Teilnehmer ausnahmslos von dem Lehrgang und der umfangreichen Wissensvermittlung begeistert. Besondere Erwähnung fanden hier die beiden Lehrgangsleiter Frank Meixner und Rainer Gallion von ForstBW für ihre praxisorientierte und leicht verständliche Vermittlung der sehr komplexen und umfangreichen Lehrgangsinhalte. Die Veranstaltung war mit Leidenschaft organisiert und durchgeführt. Das erlernte kann auf jeden Fall in der Praxis umgesetzt werden. „Ich würde den Kurs sofort weiterempfehlen“, so ein Teilnehmer.

Zum Abschluss wurde jedem Teilnehmer die Bescheinigung „Grundlage der Motorsägenarbeit“ für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs, überreicht. „Ich freue mich sehr über den erfolgreichen Verlauf des Kurses und die vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer“, resümierte Gerhard Bundschuh als der Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg/Rüdental. ad