Hardheim/Schweinberg. Noch heute ist Ulrike Schneider aus Schweinberg „etwas geschockt“. Im Zuge der Vorbereitungen der Veranstaltungsreihe für Ukrainer, die mittelfristig ihre Zukunft in der Region sehen, stößt sie auf breite Ablehnung. Allerdings auf deutscher Seite.

„So etwas brauchen wir hier nicht“ ist für sie der Kernsatz, der ihr im Zuge der Vorbereitungen entgegengeschleudert wurde. Das macht sie zum einen nachdenklich, überzeugt sie dabei aber gleichzeitig von der dringenden Notwendigkeit.

Unwissen thematisieren

Gemeinsam mit Julia Schork veranstaltet sie – allen Widerständen zum Trotz – vom 27. bis 30. Dezember in Schweinberg eine Schulungsreihe. Dabei sollen jeweiliges Unwissen oder auch Unsicherheiten thematisiert und im direkten gegenseitigen Austausch ein zukünftiges Miteinander lösungsorientiert gestaltet werden.

Rund 50 geflüchtete Ukrainer leben in der 700-Seelen-Gemeinde Schweinberg. Schulpflicht, hiesige Weihnachts- oder Faschingsbräuche sind für sie genauso unbekannt wie der Umgang mit der „Gelben Tonne“, Vereinen und Stammtischen oder das Finden des richtigen Autobusses, wenn man im Landkreis Gelder, Hilfen oder Arbeit beantragen will.

„Nach Überforderungen und Frust entwickeln sich so rasch Parallelgesellschaften, die häufig durch Unwissenheit, sprachliche Barrieren und fehlenden Informationen in Bezug auf das Gegenüber beflügelt werden“, fasst Ulrike Schneider zusammen. „Damit wird der Grundstein für eine völlig falsche Richtung gelegt.“

Dialog praktizieren

In dieser Schulungsreihe wollen die Veranstalter Weichen für ein Miteinander stellen. Die Teilnehmer können Ehrenamtliche kennenlernen, alle Fragen zu Kultur und Brauchtum stellen und Wünsche äußern, was sie für ein gutes Miteinander zum Leben benötigen oder notwendig erachten. „Dabei soll aber auch der Dialog mit uns Deutschen praktiziert werden“, erläutert Ulrike Schneider, „Integration ist keine Einbahnstraße, und mit unserer Unterstützung wollen wir fernab von Sprachbarrieren am letzten Tag der Veranstaltung gemeinsam mit der hiesigen Bevölkerung und Dolmetschern den gegenseitigen Austausch und das zukünftige Miteinander voranbringen.“

Zu dem Bürgerdialog am 30. Dezember um 11 Uhr sind alle Interessierten willkommen. Bis dahin werden – ab dem 27. Dezember – vier Tage lang die ukrainischen Teilnehmenden in den Räumlichkeiten des Gasthofs „Grüner Baum“ in der Königheimer Straße 19 in Schweinberg jeweils ab 9 Uhr an die jeweils andere Kultur herangeführt. Julia Schork, gebürtige Ukrainerin, Referentin für Sprach- und Integrationskurse im Neckar-Odenwald-Kreis, beleuchtet in 16 Unterrichtseinheiten je 45 Minuten Feste, Feierlichkeiten, Ehrenamt und Hauptamt, Institutionen, Jobs, Schulpflicht, Arbeitsmärkte und Kulturen. Die Schulungsreihe wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und wird durch Bettina Knapp von der Projektstelle Ehrenamt bei der Diakonie Neckar-Odenwald begleitet.

Zum Abschluss des Kurses, an dem man jederzeit teilnehmen kann, wird eine Übersicht der entsprechenden Ansprechpartner im Landkreis verteilt. Darin enthalten sind alle offiziellen Partner, Arbeitgeber und Angebote, inklusive Leitfaden.

„Wir hoffen auch sehr auf eine deutsche Beteiligung“, bekräftigt Ulrike Schneider, „allerdings sind unsere diesbezüglichen Erwartungen sehr verhalten.“ So sind beispielsweise viele geförderte Angebote für Geflüchtete ab dem Jahr 2023 im Landkreis ersatzlos gestrichen worden, und auch verschiedene politische Vertreter und Funktionäre hätten ein Kommen zum „Tag des gemeinsamen Austausches“ am 30. Dezember schlichtweg abgelehnt. „All das zeigt: Um mit der eingangs erwähnter Grundeinstellung ’So etwas brauchen wir hier nicht’ aufzuräumen, brauchen wir noch sehr viel Zeit“, sagt Schneider, „die Frage ist nur, ob wir die wirklich haben.“