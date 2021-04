Die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen hat auf zwei Wegstrecken rund um Schweinberg mehrere Stationen aufgebaut. Diese sollen an Fronleichnam zum Nachdenken anregen.

Schweinberg. „Fronleichnam to go“ heißt ein neues Projekt der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland. Der Name ist Programm: Zwei 4,5 und zwölf Kilometer lange Wegstrecken bei Schweinberg laden am

...