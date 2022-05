Vor wenigen Wochen haben an der Querspange in Hardheim die Arbeiten für das Regenüberlaufhaltebecken mit Regenrückhaltebecken begonnen (wir berichteten). Derzeit laufen die Erdarbeiten für die Kanalarbeiten in Richtung „Rewe-Kreisel“. In der Roten Au wird parallel der Ablaufkanal erneuert.

Aufgrund des fortschreitenden Bauablaufs ist die L 508 in Richtung Rüdental laut Angaben der

...