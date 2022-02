Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeindebücherei Hardheim - In den neuen Räumen im „Trakt 300“ fehlen noch die Möbel / Letzte Ausleihe in alter Bücherei am Dienstag Was die Leser zukünftig in der Hardheimer Gemeindebücherei erwartet

Die Hardheimer Leseratten haben nun endlich genug Platz zum ausgiebigen Schmökern: Die Bauarbeiten in der neuen Gemeindebücherei sind weitestgehend abgeschlossen; Mitte März soll eröffnet werden.