Walter-Hohmann-Schulzentrum: Zeichen gegen Krieg und für Frieden

Hardheim. Schüler der Sekundarstufe I und Lehrkräfte des Walter-Hohmann Schulzentrums haben ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden gesetzt. Sie formten ein überdimensionales Peace-Symbol auf dem Pausenhof des Schulzentrums.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee zu der Aktion stammte von der Klasse 10b des Walter-Hohmann Schulzentrums. Diese wollte bewusst, unpolitisch ein Zeichen für den Frieden setzen und zeigen, dass die gesamte Schule mit den Menschen aus der Ukraine mitfühlt, die alles verloren haben – ihr Zuhause, ihre Freiheit, vielleicht sogar Freunde oder Familienangehörige.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Zuvor gingen die 10. Klässler in die einzelnen Klassenstufen der Sekundarstufe und sensibilisierten in Kleingruppen ihre Mitschüler in kleinen Vorträgen und Fragerunden, die im Klassenlehrer- sowie Fachunterricht in Geschichte, Gemeinschaftskunde und Geographie zum Thema Krieg in der Ukraine und der Bedeutung von Frieden vorbereitet wurden.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona-Krise, Amoklauf-Drohung und ukrainische Flüchtlinge Bad Mergentheim: „Krisenbewältigung der Kopernikus-Realschule kam gut an“ Mehr erfahren

Dabei lag das Augenmerk aber nicht nur auf dem Konflikt, sondern auf dem Aspekt Frieden und Zusammenhalt. Denn den Schülern war es wichtig, zu verdeutlichen, dass an ihrer Schule alle friedlich und respektvoll miteinander umgehen sollen, egal welcher Nationalität man angehöre. Dass es keine Ausgrenzung gibt und dass man über diese konfliktreiche und schreckliche Situation spricht, um den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit an der Schule sowie im Alltag zu festigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Abgerundet wurde die Peace-Aktion durch das Vorlesen kleiner Friedensgebete innerhalb des Peace-Zeichens, die die Schüler der Klasse 10b selbst ausgewählt und gestalteten hatten. Zum Abschluss bedankte sich Schülersprecher Till Seyfried für das Mitwirken aller und rief zum friedvollen Umgang miteinander auf.

500 Euro für Hilfsprojekt

Mit einem Muffin- und Kuchenverkauf für Schüler unter dem Motto „Eat Cake for Ukraine“ schloss die SMV die vergangene Schulwoche, die im Zeichen der Peace-Aktion stand, ab. Die beträchtlichen Gesamteinnahmen von 500 Euro kommen einem Hilfsprojekt für die Ukraine zu Gute.