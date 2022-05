Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet

Hardheim. Die Bürgermeisterwahl in Hardheim findet am kommenden Sonntag, 8. Mai, statt. Sofern nicht bereits von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht worden ist, sind die Wahlberechtigten am Sonntag von 8 bis 18 Uhr aufgerufen, ihre Stimmen in den jeweiligen Wahllokalen abzugeben. Die Wahlbenachrichtigungen sind hierfür mitzubringen. Nach der aktuellen Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 wird die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen, eine ausreichende Hygiene sowie das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) in öffentlich zugänglichen geschlossenen Innenräumen weiterhin generell empfohlen.

Um die Einhaltung des Mindestabstandes zu ermöglichen, wurden die Wahllokale – wie bereits bei der vergangenen Landtags- und Bundestagswahl – in möglichst große Räumlichkeiten verlegt.

Mit dem Wahlergebnis ist am Wahlabend gegen 19 Uhr zu rechnen. Das Ergebnis wird in der Hardheimer Erftalhalle öffentlich bekannt gegeben.

