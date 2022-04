Wahlhelfer schon 542 Mal genutzt

Hardheim. Welchem Kandidaten soll man bei der Bürgermeisterwahl in Hardheim seine Stimme geben? Wessen Positionen stimmen am meisten mit den eigenen überein? Zumindest eine erste Einschätzung auf diese Fragen gibt der neue Wahlhelfer der FN. Er hilft den Besuchern unseres Nachrichtenportals, den für sie inhaltlich richtigen Kandidaten zu finden. Die Funktionsweise ist relativ einfach: Der Wahlhelfer präsentiert zwölf Thesen zu kommunalpolitischen Themen, die wir in Hardheim für wichtig halten – von Verkehr über Wohnen bis hin zu Bildung und Vereinsleben.

Die Nutzer können anklicken, inwieweit sie den Positionen zustimmen oder diese ablehnen – „ja“, „eher ja“, „egal“, „eher nein“ oder „nein“. Themen, die einem besonders wichtig sind, kann man doppelt gewichten. Am Ende geben wir zwar keine Wahlempfehlung – aber wir präsentieren, mit welchem Bürgermeisterkandidaten es die meisten Übereinstimmungen gibt.

Eine erste Auswertung zeigt: Bis Mittwochnachmittag wurde der Wahlhelfer 542 Mal genutzt. Bei 205 Personen belegte Daniel Weber den ersten Platz, Holger Nickert bei 184 Personen und Stefan Grimm bei 153 Personen. mg

Info: Zum Wahlhelfer gelangt man über den QR-Code oder über die Homepage: www.fnweb.de/wahlhelfer-hardheim