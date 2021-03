Während Hausabbruch: Ampel regelt Verkehr

Hardheim. Auf gewisse Wartezeiten muss sich einstellen, wer in den nächsten Tagen durch Hardheim fahren möchte: Am ehemaligen Eirich-Areal, auf dem der Lebensmitteldiscounter Aldi-Süd eine moderne Filiale errichten möchte, regelt derzeit eine Ampelanlage den Verkehr. Wie das Bauamt der Gemeinde Hardheim mitteilte, handele es sich um ein Provisorium „im Rahmen vorbereitender Arbeiten zum Hausabbruch“, das noch bis zum 1. April Bestand in der Würzburger Straße haben werde. Bild: Adrian Brosch

