Vorentwurf wurde einstimmig beschlossen

Hardheim/Altheim. Die Windkraft beschäftigt die GVV-Verbandsversammlung seit einigen Jahren immer wieder. Am Mittwoch wurden die Änderung des Flächennutzungsplans 2015 zum geplanten Windpark „Altheim III“ vorgestellt und mit Aufstellung und Vorentwurf einstimmig beschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sieben Windkraftanlagen geplant

Wie Alexander Beuchert informierte, plane die Windenergie S&H GmbH (Hettigenbeuern) einen Bürgerwindpark mit sieben Windkraftanlagen nördlich Altheims. Ein Rad soll außerhalb dieses Grunds an einem bereits bestehenden Standort zwischen Altheim und Gerichtstetten errichtet werden, wofür die bisherige Anlage dort abgebaut werden solle.

Aufgrund der vergleichsweise günstigen Windverhältnisse, aber auch durch das nicht zu leugnende Konfliktpotenzial seien Windkraftanlagen im Außenbereich aufzustellen. Seitens des Gesetzgebers zähle ihr Bau zu den privilegierten Vorhaben, für die bei entsprechender Antragsstellung ein Rechtsanspruch auf die zu erteilende Genehmigung bestehe – sofern die Erschließung gesichert sei und öffentliche Belange nicht tangiert werden. Dem ob dieser Regelung prinzipiell erlaubten flächendeckenden Bebauen schob der Gemeindeverwaltungsverband über den sogenannten „Planvorbehalt“ einen Riegel vor, der auch in Altheim eingesetzt werde: „Im Flächennutzungsplan 2015 und beiden Änderungen werden Konzentrationszonen dargestellt und die restlichen Flächen für Windkraftanlagen ausgeschlossen“, räumte Beuchert ein und fügte an, dass der geplante Altheimer Windpark die Ausweisung und Erweiterung von Konzentrationszonen erfordere. „So möchten wir die Nutzung von Windenergie fördern und zugleich auf städtebaulich konfliktarme sowie umweltverträgliche Standorte lenken“, begründete er und sprach von dem Ziel, einen nicht wünschenswerten „Wildwuchs“ an Windkrafträdern zu vermeiden. Damit einher gehe das Bestreben, auf dem Verbandsgebiet ein Ausrufezeichen für den aktiven Klimaschutz zu setzen.

„Wildwuchs“ vermeiden

Die vorgeschlagene, neu in den Flächennutzungsplan aufzunehmende Konzentrationszone nordwestlicht Altheims umfasse etwa 171 Hektar und somit die geplanten Standorte des Bürgerwindparks Altheim. Die bereits im Flächennutzungsplan verzeichnete, bisher 26 Hektar große Konzentrationszone zwischen Altheim und Gerichtstetten sei um rund 42 Hektar zu erweitern, wobei bereits bestehende Windkraftanlagen außerhalb der Konzentrationszone mit einbezogen werden und auch die abzubauende und durch einen Neubau zu ersetzende Anlage Berücksichtigung findet. Dabei werde der Abstand von über 1000 Metern zu den Siedlungsgebieten stets eingehalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2