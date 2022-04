Vor 65 Jahren gaben sie sich das Jawort

Oberneudorf. „Seit 65 Jahren bin ich verheiratet – und immer mit dem selben Mann“, lacht Gertrud Tremmel aus Oberneudorf. Die Freude über die eiserne Hochzeit, die an diesem Mittwoch im Hause Tremmel gefeiert wird, ist sowohl ihr als auch ihrem Mann Wilhelm deutlich anzumerken, vor allem auch im Hinblick auf die geplante Familienfeier.

Die Eheleute stammen beide nicht aus Oberneudorf, fühlen sich im Buchener Stadtteil jedoch recht wohl. Den Großteil ihres Lebens haben sie in Rittersbach verbracht.

Wilhelm Tremmel wurde am 9. Mai 1931 in Muckental als Sohn einer kinderreichen Familie – er hatte sechs Brüder und drei Schwestern – geboren. Nach dem Schulbesuch erlernte er den Beruf des Maschinenformers, den er bis zum Ruhestand 1991 in einer Neckarelzer Eisengießerei ausübte. „Die Akkordarbeit war nicht immer einfach“, erinnert er sich.

Gertrud Tremmel wurde am 29. April 1932 in Wellnitz im Sudetenland geboren. 1946 wurde die Familie vertrieben und gelangte ins fränkische Bad Windsheim. Im benachbarten Obernzenn absolvierte sie eine Lehre zur Schneiderin, ehe der Vater 1950 die Rittersbacher Schmiede pachtete.

Kennengelernt haben sich die beiden in Dallau: „Während der Heimattage mit Umzug sind wir uns 1956 begegnet und haben am 27. April 1957 in der Rittersbacher Pfarrkirche St. Georg geheiratet“, erzählt das noch durchaus rüstige Jubelpaar. Gemeinsam zogen sie einen Sohn und eine Tochter groß. Die Familie bezog ein Eigenheim in Rittersbach, wo auch Wilhelm Tremmel und seine Frau bis vor kurzer Zeit noch lebten. „Zur Sicherheit zogen wir jetzt aber in die direkte Nähe unserer Tochter, wo es uns sehr gut geht“, erklären die beiden, zu deren liebsten Freizeitbeschäftigungen Wanderungen und Kartenspielen zählen. Auch die Besuche der beiden Enkelkinder schenken ihnen große Freude.

Gefeiert wird im Kreis der Familie: „Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit unseren Lieben nach der langen Corona-Pause.“ Den Gratulanten zur eisernen Hochzeit schließen sich die FN mit den besten Glück- und Segenswünschen an. ad

