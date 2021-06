Fünf Mal am Tag fährt ein Bus der „Linie 82“ aus Miltenberg nach Hardheim und wieder zurück. Am Dienstag waren auch die Landratskollegen Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) und Jens Marco Scherf (Landkreis Miltenberg) an Bord. Begleitet wurden sie von den Bürgermeistern Volker Rohm (Hardheim), Günther Winkler (Eichenbühl) und dem 1. Bürgermeister Miltenbergs, Bernd Kahlert.

© Melanie Müller