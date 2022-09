Von der Komödie bis zum Volksstück

Hardheim. Mit Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ eröffnet die Badische Landesbühne die neue Spielzeit im Oktober in Hardheim. Fünf Stücke stehen auf dem Spielplan.

Das Volksstück handelt vom Gutsbesitzer Puntila: nüchtern ein skrupelloser Kapitalist – betrunken ein menschenfreundlicher Lebemann.

Carsten Ramm inszeniert Brechts Gesellschaftskritik als berauschende Komödie mit Live-Musik.

In der berühmten Komödie „Fisch zu viert“ von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer wird nicht nur ein ganz besonderes Mahl aufgetischt, sondern auch jede Menge kriminelle Energie. Hohes Tempo, Sprachwitz und schwarzer Humor versprechen einen schaurig-schönen Theaterabend. Regie bei dem Stück führt Arne Retzlaff.

„Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ ist der Titel eines von Egon Monk selbst gedrehten Fernsehspiels aus dem Jahr 1970. Carsten Ramm wird es für die Bühne adaptieren. Monks Text erzählt vom Überlebenskampf eines Selbstständigen, der an seinem zutiefst verinnerlichten Glauben an den Neoliberalismus und den angeblich freien Markt scheitert. In Zeiten von Globalisierung, Wirtschaftskrise, Online-Riesen und der Misere der Selbständigen ist Monks Lehrstück heute aktueller denn je.

In seinem Film „Masken“ vereint der „französische Hitchcock“ Claude Chabrol Thriller und Lustspiel zu einem medienkritischen Pamphlet gegen die leeren Glücksversprechen des Fernsehens. Carsten Ramm bringt das Drehbuch als sinnliches Theatererlebnis auf die Bühne.

Als opulentes Sommertheater inszeniert Arne Retzlaff „Reineke Fuchs“. Die Machtkämpfe des durchtriebenen Fuchses sind erstaunlich modern. In Goethes Tierwelt unsere Gegenwart zu entdecken, das verspricht einen großen Spaß.