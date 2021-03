Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Walter-Hohmann-Schulzentrum - Am 11. September 1981 wurde der Grundstein gelegt Volksschule am Schloss mangelte es damals an genügend Raum

Vor 40 Jahren wurde mit dem Bau des heutigen Walter-Hohmann-Schulzentrums begonnen. © Elmar Zegewitz