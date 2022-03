Die Diskussion zog sich etwas – jetzt ist aber ein Knopf dran, und das ist gut so. Der Schweinberger Kindergarten geht ab September in den reinen VÖ-Betrieb. Für Eltern und Kinder besteht nun Klarheit, wie es weitergeht. Die Entscheidung fiel zugunsten derer, die auf verlässliche und durchgehende Betreuungszeiten angewiesen sind. Und das ist in Schweinberg die ganz große Mehrheit der Eltern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Letztlich kann man es nie allen recht machen. Aber mit dem Beschluss vom Montag ist man schon sehr nah dran, zumal für die wenigen Eltern, die weiter den Regelbetrieb wollen, ebenfalls eine Lösung gesucht wird. Unter dem Strich bleibt eine Entscheidung, welche die Finanzen der Gemeinde aufgrund der Mehrkosten sicher nicht überbeansprucht, und eine, die der Lebenswirklichkeit berufstätiger Eltern einfach besser entspricht.