„Viele Projekte angekurbelt“

Hardheim. Verabschiedet wurde im Rahmen der jüngsten Elternbeiratssitzung des Walter-Hohmann-Schulverbunds dessen langjährige Aktive und zeitweilige Vorsitzende Melanie Knüttel, deren Nachfolgerin Monika Dörr ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steven Bundschuh als neuer Rektor zeigte sich erfreut „über Eltern, denen aktive Mitgestaltung kein Fremdwort ist“ und stellte klar, dass Erfolg auch Zusammenarbeit als Team benötige – hier mögen Eltern, Lehrer und die Schulleitung partnerschaftlich am selben Strang ziehen, auch um den Schulstandort Hardheim weiter zu stärken. Wie er informierte, war Melanie Knüttel erstmals 2011 in den Hardheimer Elternbeirat gewählt worden und hatte seit 2016 als stellvertretende Vorsitzende gewirkt; im Jahr darauf stieg sie zur Vorsitzenden auf. „In diesem Zeitraum wurden vielbeachtete Projekte wie das Prüfungsfrühstück, die Schulobst-Verköstigung und das Stellen der Trinkflaschen angekurbelt“, lobte Bundschuh und dankte Melanie Knüttel mit einem Präsentkorb für die „vorbildlichen Leistungen über Jahre hinweg“. Da ihre Kinder nun nicht mehr in Hardheim beschult werden, widmet sie sich neuen Aufgaben, etwa dem Vorsitz des Fördervereins des Walter-Hohmann-Schulzentrums, den sie seit 2019 innehat. Im Namen des Elternbeirats dankte Monika Dörr für die gute und freundliche Zusammenarbeit: „Wir haben viel erlebt und viel erreicht“, sagte sie. ad