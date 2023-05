Viele Kröten gerettet

Hardheim. Interessante Gespräche kennzeichneten die Jahreshauptversammlung der Nabu-Gruppe Hardheim, die am Donnerstag stattfand. Gleichzeitig wurden mit Daniela Lindl-McCollough und Chris McCollough zwei Aktivposten der ersten Reihe für jeweils zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ehrung nahm gleich zu Beginn Johannes Sitterberg vor, der den Abend moderierte. Den Vorstandsbericht teilten sich die drei Sprecher; Daniela Lindl-McCollough verkündete die Bilanz der Amphibienwanderungen 2022 und 2023. „Während zwischen Februar und April 2022 am Bücholdsee 1474 Kröten und in der Breitenau 2872 Kröten über die Straße gebracht werden konnten, waren es dieses Jahr 1419 Tiere in der Breitenau und 1080 Tiere am Bücholdsee“, bemerkte sie und verwies auf die Sammlung in Rippberg, wo im letzten Jahr 2102 Kröten gerettet wurden.

Rolf Hollerbach informierte abrundend über die Leiteinrichtungen in der Breitenau und Ausgleichsmaßnahmen; Bürgermeister Stefan Grimm erklärte die Bedeutung von Ökopunkten. Nachdem Chris McCollough an zahlreiche neue Mitglieder sowie Vogel- und Fledermaussichtungen erinnerte, berief sich Johannes Sitterberg auf abgegebene Stellungnahmen zu Bauprojekten. Abrundend gab Chris McCollough bekannt, dass man die Fortsetzung des beliebten „Naturparcours“ in Zusammenarbeit mit dem Odenwaldklub und Andrea Mohr plane – gegebenenfalls wieder auf dem Kreuzberg. Damit einher gehen auch die Bemühungen um eine Familien- und Kindergruppe, die Johannes Sitterberg vorstellte: „Nachwuchsarbeit ist wichtig, um die Natur und unseren Verein zu erhalten“, bemerkte er.

Sehr ausführlich legte Kassenwartin Daniela Lindl-McCollough die Einnahmen und Ausgaben dar; die Kassenprüfer Günther Ullrich und Dieter Popp bescheinigten einwandfreie Buchführung. Diese wiederum ermöglichte die Entlastung, die in Neuwahlen mündete: Hier wurden Daniela Lindl-McCollough, Chris McCollough und Rolf Hollerbach als Sprecher gewählt; Johannes Sitterberg fungiert als Beisitzer. Kassenprüfer bleiben Günther Ullrich und Dieter Popp. Ein Grußwort steuert Bürgermeister Stefan Grimm bei: Er dankte für die „ehrenwerte Arbeit“ zugunsten der heimischen Natur, für die der NABU seine starke Stimme erhebe. Gerade angesichts des Klimawandels sei die Zeit „reif für ein Umdenken“. In der Rubrik „Verschiedenes“ wurde ein reger Austausch gepflegt. Zum Einen wurde der hohe Stellenwert von Streuobstwiesen erörtert, zum Anderen befürchtete Klaus Sauer eine neue „Lärmquelle“ im geplanten Industriegebiet „Hafengrube“. ad