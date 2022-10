Viele Frauen prägen das Gesicht der Seelsorgeeinheit

Gerichtstetten. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft informierte Doris Münch – nach Berichten der Schriftführerin Sophia Schulz sowie Informationen aus der Krabbelstube von Katharina Herberich – über Einnahmen und Ausgaben und die finanzielle Situation der Frauengemeinschaft.

Gemeindereferentin Claudia Beger bedankte sich bei allen für das große Engagement und die vielfältigen Angebote, die auch in den schwierigen Jahren der Einschränkungen durch die Pandemie verwirklicht werden konnten.

Gewürdigt wurde darüber hinaus das langjährige Engagement der Vorstandsmitglieder Gerlinde Müller, Sophia Schulz und Birgit Galm, die ihren Rücktritt aus ihrem Amt bekannt gaben. Sie waren zum Teil 20 Jahre in dieser Funktion aktiv. In Katharina Herberich und Manuela Ritter wurden neue Mitarbeiterinnen gefunden. Im Namen des Seelsorgeteams lobte Claudia Beger alle Frauen für ihr Engagement in der Pfarrgemeinde Gerichtstetten – ob im Bereich Blumenschmuck, Besuchsdienste, Seniorenarbeit, Pflege und Schmuck von Bildstöcken oder vielzähligen weiteren Bereichen.

Über die Hintergründe für die anstehende Entscheidung, künftig als kfd im Bundesverband zu bleiben oder als Pfarrgruppe weiterhin Frauenarbeit zu machen, informierte Dekanatsfrauenreferentin Regina Köhler. Die Abstimmung ergab ein einstimmiges Votum für den Start als Frauengruppe der Pfarrgemeinde St. Burkard. Einen Namen wird sich die Gruppe beim nächsten Treffen im Oktober geben.