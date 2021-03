Mit „Flucht und Vertreibung“ überschrieben ist eine neue FN-Serie. Sie befasst sich mit der Ankunft der ersten Vertriebenen in der Folge des Zweiten Weltkriegs, die sich 2021 zum 75. Mal jährt.

Hardheim. Um die Trennung von Dorf- und Familienverbänden geht es in Teil 4 der FN-Serie:

Bewusst hatten die US-Behörden in ihrer Zone die Vertriebenentransporte in die unterschiedlichen Regionen verteilt, denn sie waren bestrebt, Familienverbände und Dorfgemeinschaften zu trennen, um Verbandsstrukturen und einen politischen Widerstand gleich im Keim zu ersticken. Auch eine konfessionelle „Durchmischung“ wurde systematisch betrieben, so dass in rein katholischen Gebieten evangelische Christen und umgekehrt gelangten. Oftmals bildete sich so eine gewisse Diaspora.

Und sie verboten den Vertriebenen, sich in Vereinen und Verbänden zu finden. Man befürchtete, dass daraus gewisse politische Ströme und insbesondere Rückkehrwünsche in die verlorene Heimat entstehen könnten.

Erst später ließen sie die Gründung des Bundes der Vertriebenen (BdV) und der Partei BHE (Bund der Vertriebenen und Entrechteten) zu, deren Vertreter in den 1950er und 1960er Jahren nicht nur im Bundestag, sondern auch in verschiedenen Bundesregierungen von Kanzler Dr. Konrad Adenauer saßen.

Dass den Alliierten die Trennung von Dorfgemeinschaften nicht immer glückte, sieht man am Beispiel von Gerichtstetten, wo ein erheblicher Anteil der Bewohner aus Aschmeritz unterkam, und von Hardheim, dort waren es die Bewohner von Tasswitz und Schiltern (alle im südmährischen Kreis Znaim gelegen).

Die Vertriebenen aus dem Sudetenland kamen auf unterschiedlichen Wegen nach Nordbaden. Die ersten Vertriebenen in Hardheim überhaupt waren die Menschen, die aufgrund der Vereinbarungen in Potsdam ausgetrieben wurden. Über Auffanglager in Niederösterreich wurden im Februar 1946 die ersten Sudetendeutschen unter anderem auch nach Seckach geleitet (Transporte vom 14. März (1.237 Personen) und 27. März mit 1.287 Personen sowie am 18. April 1946 von Merk an der Donau) Am 8.4.1946 kam ein Transport mit 917 Menschen aus Ungarn, die von Wien-Hüttelsdorf nach Seckach gebracht wurden).

Erst ab Mai 1946 kamen die Vertriebenentransporte direkt aus den Lagern in der CSR. Sieben Transporte waren es aus Nordmähren und der Sprachinsel von Mährisch-Schönberg, ein Transport aus dem Kreis Znaim in Südmähren sowie zwei Transporte aus dem Böhmerwald.

Die Menschen wurden regelmäßig in leerstehende Schulgebäude, Baracken und Lagerhäuser interniert, ausgeraubt und nach endlosen, unwürdigen Untersuchungen und peinlichen Kontrollen zu je 1200 Menschen zum Bahnhof begleitet und landeten an 25 Zielorten im heutigen Baden-Württemberg auch im Landkreis Buchen in der Gemeinde Seckach. Im Landkreis Mosbach war in Neckarzimmern ein Aufnahmelager und im Landkreis Tauberbischofsheim waren solche in Gerlachsheim und Lauda.

Aber viele Familien kamen nicht komplett an. Wie die Deutschen im „Altreich“ hatten auch die Sudetendeutschen einen hohen Blutzoll entrichtet. Viele Familienväter blieben auf dem Schlachtfeld, viele befanden sich noch in Kriegsgefangenschaft. Für die Frauen, die sich um ihre Kinder, oftmals auch um ihre Eltern und Schwiegereltern kümmern mussten, war das ein besonders hartes Los. Es war für sie wenig hilfreich, dass auch die einheimischen Frauen, die gleichen Lasten zu tragen hatten. Die hatten wenigstens „ein Dach über dem Kopf“ und im ländlichen Raum auch die notwendigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse, um überleben zu können.

Von Haus zu Haus betteln gingen nur die Vertriebenen. Teilweise brachten sie bis nach Heidelberg ihre gesammelten Erzeugnisse der Natur wie Beeren aller Art, Kräuter, Feldsalat oder Pilze, um sich aus deren Verkaufserlösen Bekleidung und Schuhe kaufen zu können.

Gesammelte Bucheckern wurden in die Ölmühle gebracht (in Bretzingen die „Schneidmühle“ von Volk). Und die Wälder waren leer gefegt von Altholz, das die Menschen zum Heizen ihrer klammen Wohnungen brauchte.

Der damalige Landrat Dr. Bernheim rief Schulkinder und Vertriebene gleichermaßen auf, Heilkräuter zu sammeln und an Sammelstellen abzuliefern, weil Deutschland dringend Medikamente und Heilmitteln brauchte. Staatliche „Notstandsmaßnahmen“ sorgten dafür, dass vertriebene Männer zum Holzfällen, Frauen zum Auflesen von Totholz beschäftigt und vergütet wurden.

Bevor allerdings diese Vertriebenen sich in Nordbaden niederlassen konnten, hatten sie eine Vielzahl an Demütigungen zu ertragen. Das ging von unsittlichen Kontrollen, denen sich vor allem Frauen und junge Mädchen nicht entziehen konnten, bis hin zu Schlägen, Tritten, Ausraubungen und Konfiskationen (in die eigene Tasche der tschechischen Beamten).

Nicht wenige Familienväter wurden vor dem Transport nochmals in „Volksgefängnisse“ geworfen und elendig gefoltert. Die ganzen Maßnahmen dienten in erster Linie dazu, dass sich die Deutschen „mit Freuden aus dem Staub machten“. Nicht zuletzt hatten sie noch zu unterschreiben, dass sie freiwillig, aus eigenem Antrieb „abgeschoben“ werden wollten; nicht vertrieben von Haus und Hof.

Besonderes Augenmerk richteten die Beamten auf Bargeld, Sparbücher, Grundbuchauszüge und Schmuck. Das Gepäck wurde solange untersucht, bis alles gefunden war; wehe dem Erwischten, der ein Geheimversteck hatte.

Alle Transportzüge aus der CSR in die amerikanische Zone gingen über Prag, damit die Tschechen sehen konnten, dass die Deutschen auch wirklich gingen. Die Pfeifsignale dieser Züge lösten in der tschechischen Hauptstadt stets Jubel aus. Von da aus ging es nach Furth im Walde, wo ein großflächiger Grenzbahnhof bestand und die Deutschen erstmals nach drei Tagen etwas zu Essen bekamen. Alle wurden entlaust und mit DDP-Pulver desinfiziert. Die Kinder konnten erstmals gebadet werden und die Säuglinge bekamen erstmals Babynahrung und wurden ärztlich untersucht (Fortsetzung folgt).